TEDxWarsawWomen 2024 już 22 listopada. Kto wystąpi w roli mówców?

TEDxWarsawWomen to wydarzenie poświęcone sile kobiet i dziewcząt, wspierające je w kreowaniu oraz zmienianiu świata. Idee warte propagowania, odważne dyskusje, możliwość odkrycia świata i ludzi zupełnie na nowo – to rzeczy, których na pewno nie zabraknie na TEDxWarsawWomen. Na czerwonej kropce staną mówczynie i mówcy, by podzielić się ideami wartymi rozpowszechniania. To wydarzenie dla wszystkich, którzy szukają inspiracji, chcą poznać wyjątkowe osoby lub doświadczyć mocy sprawczej kobiet.

Tegoroczne hasło TEDxWarsawWomen: „ŁączyMY”

W TEDxWarsawWomen od ponad dekady organizatorzy łączą ludzi i propagują ciekawe idee. Dlatego jako myśl przewodnią jubileuszowej edycji wybrano hasło „ŁączyMY”. Jest ono symbolem budowania mostów pomiędzy ludźmi, bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania. TEDxWarsawWomen stawia na różnorodność.

- Wartościowe idee mają moc – poruszają, wzbudzają emocje, skłaniają do myślenia i łączą! W TEDxWarsawWomen od ponad dekady łączymy ludzi i propagujemy ciekawe idee. Dlatego jako myśl przewodnią jubileuszowej edycji wybraliśmy hasło „ŁączyMY” – mówi Ewa Turek, Kuratorka TEDxWarsawWomen.

O TEDx

TEDxWarsawWomen jest lokalnym, organizowanym w Warszawie od 2010 roku, niezależnym wydarzeniem TEDx, działającym na licencji konferencji TED.