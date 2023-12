Ok. 50 przedsiębiorstw naftowych i gazowych na całym świecie zobowiązało się do uszczelnienia swojej infrastruktury, aby zapobiec wyciekom metanu, co ma ograniczyć emisje tego gazu. Sekretarz generalny Antonio Guterres podkreślił jednak, że to zaledwie „pierwszy krok we właściwym kierunku”, a nie rozwiązanie problemu.