Rozstrzygnięto plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Jego organizatorami są wydawnictwo PWN oraz Uniwersytet Warszawski. W głosowaniu wzięło udział ponad 140 tysięcy internautów. To oni zadecydowali, że w tym roku na podium zestawienia znalazły się się wyrazy "rel" - 1. miejsce, "sigma" - 2 miejsce oraz "oporowo" - 3 miejsce.

Reklama

Zwycięskie słowo - "rel" - wielu użytkownikom języka polskiego może być obce. Pochodzi od angielskiego wyrazu "relatable", który można tłumaczyć jako "możliwy do powiązania z czymś". Używane przede wszystkim przez młodych Polaków wyraża zgodę z przedmówcą i chęć współpracy w podejmowanej komunikacji. Warto docenić ten jego pozytywny wydźwięk.

Czytaj więcej Styl życia Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Językoznawczyni o potencjalnym zwycięzcy Młodzieżowe Słowo Roku 2023 zostanie wybrane przez jury na początku grudnia. Spośród zgłaszanych do 15 listopada propozycji wyłoniono na razie dwadzieścia, które mają największe szanse na zwycięstwo. Na swojego faworyta można oddać głos na stronie PWN. Czy wybór jednego z nich będzie trudny dla jury?

Młodzieżowe Słowo Roku - dlaczego warto je docenić

- Choć miałam nadzieję, że wybrane zostanie jedno ze słów, które rozkwitły w języku młodzieży w ostatnim czasie, np. „rizz” czy „NPC”, cieszę się, że zwyciężyło „rel” - komentuje językoznawczyni dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS w Lublinie. - Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że choć o „rel” młodzi ludzie myślą jako o „starym” słowie, to jednak dopiero w ostatnim czasie ustabilizowało się jego użycie uwolnione od kontekstu komunikacji elektronicznej. W komunikacji offline można je uznać zatem za stosunkowo świeże. Po drugie, cieszę się, że dzięki plebiscytowi zapamiętane zostanie słowo wyrażające pozytywny stosunek do rzeczywistości, potwierdzenie, potwierdzenie komunikacji. Słowo, które pokazuje, że młodzi ludzie mają własne sposoby na wyrażenie bycia „po jasnej stronie mocy” komunikacyjnej - mówi ekspertka.

"Sigma", która zajęła w Plebiscycie 2 miejsce, to wyraz, którym młode pokolenie nazywa niezależną, pewną siebie osobę, która odnosi sukcesy. "Oporowo", zdobywca 3 miejsca w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku, z kolei to następca znanego już wcześniej wyrażenia "do oporu/w opór". Eksperci zwracają uwagę, że pojawiło się ono w zestawieniu po raz pierwszy w tym roku, więc trzecie miejsce na podium to "jego sukces".