"Zrobione przez kobiety? Powinno być tańsze”. Badanie ujawniło seksizm wśród miłośników win

„Jeżeli winiarka deklaruje przynależność do grupy kobiet produkujących wino, konsumenci, zwłaszcza płci męskiej, oczekują, że wino z takiej kooperatywy będzie tańsze” — czytamy w raporcie z badania. Przy średniej cenie 10 euro, którą respondenci byli gotowi zapłacić za butelkę wina, w przypadku win z kobiecych kooperatyw oczekiwali oni redukcji ceny o półtora do trzech euro za butelkę.

Mężczyźni bardziej cenią pracę jednej kobiety niż całej grupy kobiet

Co ciekawe, autorki badania nie zauważyły różnicy w kwotach, które respondenci byli gotowi zapłacić za wino wyprodukowane przez konkretną kobietę lub konkretnego mężczyznę, znanych z imienia i nazwiska. Pokazuje to jeszcze jedną ciekawą tendencję, którą można by było powiązać z charakterystyką kultury Zachodu, która w większym stopniu stawia na indywidualizm, a niekoniecznie ceni efekty wspólnej pracy grupy ludzi.

Bardziej preferowane są zatem wina, pod którymi podpisała się jedna, znana z imienia i nazwiska producentka, a nie cała grupa kobiet. To interesująca obserwacja — wiadomo bowiem, że przy produkcji wina zawsze bierze udział mniejsza lub większa grupa ludzi.

Zdaniem Gallais i Livat-Pécheux nazwisko jednej osoby na etykiecie wina jest z punktu widzenia konsumenta bardziej godne zaufania i stanowi bardziej przekonujące potwierdzenie dobrej jakości produktu. Autorki badania wysnuły jeszcze jeden z wniosek ze swoich obserwacji.

Zauważają one, że kobiece kooperatywy winiarskie oraz organizacje wspierające kobiety w branży winiarskiej „nie przystają do tradycyjnych strategii komunikacyjnych, przez co grupy te wysyłają nie tylko informację o producentkach — mogą też głosić pewien manifest polityczny i chęć lobbyingu”.