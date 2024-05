Influencerzy tracą moc przekonywania. Polacy inaczej kupują kosmetyki. Wyniki badania

Analizę opracowano, korzystając z wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród użytkowników aplikacji mobilnej z kuponami rabatowymi i cashbackiem. Próba liczyła 670 osób - kobiet i mężczyzn powyżej 18 roku życia. Celem projektu była analiza zwyczajów zakupowych użytkowników, ich stosunku do ekologii, oszczędności oraz chęci korzystania z programów lojalnościowych oferowanych przez marki.

W pierwszej kolejności badanych zapytano o to, jak często kupują produkty kosmetyczne. 46 proc. z nich odpowiedziało, że robi to mniej więcej raz w miesiącu. Drugą pod względem wielkości grupę stanowili respondenci deklarujący zakup kosmetyków mniej więcej raz w tygodniu. Co 4 ankietowany wskazał, że kupuje kosmetyki rzadziej niż raz w miesiącu, a 3 proc. przyznało, że zaopatruje się w tego rodzaju produkty codziennie.

Gdzie i jak Polacy kupują kosmetyki?

Przeprowadzona ankieta dała też odpowiedź na pytanie, gdzie Polacy najchętniej robią zakupy. 57 proc. badanych wskazało na drogerie, a tylko 1 proc. w sklepach przyapteczne. 18 proc. badanych zaopatruje się w kosmetyki w hipermarketach, a ponad 23 proc. robi tego rodzaju zakupy w internecie.

Respondentów zapytano też o to, ile wydają na zakup kosmetyków. Zdecydowanie największa grupa ankietowanych (39 proc.) wskazała odpowiedź 51 — 100 złotych miesięcznie. Prawie 23 proc. przeznacza na ten cel od 101 do 200 złotych. Więcej niż 200 zł miesięcznie wydaje na kosmetyki tylko 9 proc. pytanych, a 22 proc. przeznacza na ten cel od 21 do 50 złotych. Wydatki poniżej 20 złotych deklaruje 6,7 proc. ankietowanych.

Ważną część badania stanowiły pytania o to, co najczęściej skłania Polaków do zakupu kosmetyków. Zdecydowana większość opowiedziała się, że po prostu kosmetyk skończył się (8 na dziesięciu ankietowanych). Tylko 2,7 proc. wskazało reklamę jako powód do zakupu. Podobna liczba badanych (2,5 proc.) odpowiedziała, że kieruje się chęcią poszukiwania nowości na rynku (2,5 proc.). Z kolei dla 10 proc. ważne są polecenia znajomych. Zdecydowana większość badanych najchętniej korzysta z oferty sklepów kosmetycznych, które oferują program lojalnościowy (ponad 50 proc.).