Iga Świątek zaskoczyła stylizacją po finale Rolanda Garrosa. Managerka wyjaśnia wybór stroju

Świętując zwycięstwo w turnieju Rollanda Garrosa w 2022 roku, polska tenisistka pozowała na tle wieży Eiffle’a w krótkiej czarnej sukience z odkrytymi ramionami zaprojektowanej przez rodzimą markę Le Brand. Dobrała do niej wówczas czarne klapki na niskim obcasie, a całości dopełniły wieczorowy makijaż i lekko falowane, rozpuszczone włosy.



Coś z innej planety

Spektakularne stylizacje każdorazowo budzą zainteresowanie mediów i fanów polskiej tenisistki. Jednak to jej brawurowe występy na korcie, bezbłędne przygotowanie do turnieju i nieustanne skupienie na jasno sprecyzowanym celu jakim jest zwycięstwo, świadczą o każdej wygranej i sprawiają, że tenisistka po raz kolejny może świętować sukces. – Większego wyzwania niż to chyba nie ma… Żeby pozostać zdyscyplinowaną na tak wiele tygodni, skupić się na właściwych rzeczach, na byciu tu i teraz. I w tym samym czasie cieszyć się życiem, być szczęśliwą i zadowoloną z siebie. Jestem tak dumna z siebie, wdzięczna mojemu zespołowi, rodzinie, wdzięczna za całe Wasze wsparcie, za kibicowanie mi. No i chcę to powiedzieć na głos: TO BYŁO COŚ Z INNEJ PLANETY – napisała po finałowej rozgrywce, pozując do zdjęcia w towarzystwie swojego zespołu.

Na stronie internetowej WTA napisano, że kluczem do sukcesów polskiej tenisistki jest regularne powielanie schematu: serwuj, wygrywaj, odbieraj trofeum, powtórz (ang. serve, win, trophy, repeat). Oby zdobywczyni czwartego pucharu French Open odtwarzała ten rytuał jak najczęściej, a wspaniałe stylizacje dla uczczenia kolejnych zwycięstw były ich godnym podziwu zwieńczeniem.

Źródła:

https://www.wtatennis.com/

https://fashionbiznes.pl/

https://www.sport.pl/tenis