Inżynieria językowa

W myśleniu o kontrowersji, z którą mamy do czynienia, nie mniej ważne są różne konteksty językoznawcze. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że osoby wyjątkowo krytycznie odnoszące się do wypowiedzi profesora, raczej nie uwzględniają ich w swoim myśleniu.

Po pierwsze: język polski nie jest jedynym, w którym funkcjonują odmienne sposoby mówienia o ludziach i zwierzętach. W negatywnych komentarzach odnośnie do sprawy internauci chętnie posługują się przykładem języka angielskiego, w którym czasownik używany do opisu śmierci człowieka i zwierzęcia jest taki sam – to die. Jeśliby iść tym tropem, można by uznać, że skoro w przywołanej angielszczyźnie to wash oznacza zarówno mycie, jak i pranie, to może również w polszczyźnie należałoby mówić o praniu siebie albo praniu naczyń…

Po drugie: niewykluczone, że w tym, jakie stanowisko zaprezentował profesor, pierwszoplanową rolę odegrało odwołanie się do konkretnego ujęcia językoznawcze. W każdym języku istnieje grupa utrwalonych połączeń wyrazowych – tzw. kolokacji, czyli związków frazeologicznych o znacznej łączliwości, które różnią się od idiomu tym, że sens całości wynika ze znaczeń poszczególnych wyrazów; na przykład: tylko o koniu powiemy, że jest kary. Użycie tego przymiotnika w odniesieniu do człowieka będzie miało wyraźny rys stylizacyjny. Spoglądając na kontrowersyjną kwestię w odniesieniu do działu językoznawstwa zajmującego się badaniem tych zjawisk: kolokacja pies zdechł jest z pewnością bardziej utrwalona w polszczyźnie niż kolokacja pies umarł. Oczywiście: możliwe, że za jakiś czas ten fakt językowy ulegnie zmianie, ale trzeba na to jeszcze chwilę poczekać.

Po trzecie: większość krytyków stanowiska profesora odwołuje się w swoich ocenach do osobistych doświadczeń ze zwierzętami. Przywołują historie swoich pupili. Mówią o zwierzętach obecnych w ich domach. Czy na pewno o każdym innym zwierzęciu, którego życie z różnych powodów zostało zakończone, powiedzieliby, że umarło? Czy owad to zwierzę, które umiera? Czy szczur – przez wielu jednak nielubiany – umiera? Idąc jeszcze dalej: czy stado bydła dotknięte chorobą umiera, czy jednak pada?

Jeden z ekspertów, z którym rozmawialiśmy na ten temat, nazwał próby zmiany języka w omawianym zakresie inżynierią językową – zdecydowanie w negatywnym tego słowa znaczeniu.