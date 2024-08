Wystartowała w Ironmenie w wieku 61 lat. „Chcę być aktywna, dopóki ciało mi pozwoli”

Wiedziałam, że stać mnie na więcej

Czas zaoszczędzony dzięki pracy zdalnej pozwolił na zintensyfikowanie treningów oraz udział w pierwszych zawodach triathlonowych, często u boku doświadczonego męża. – Za każdym razem, gdy spotykałam kogoś, kto wziął udział w Ironman, nie kryłam zachwytu. Wydawało mi się, że takie konkurencje są dla mnie nieosiągalne. Jednak gdy sama zaczęłam trenować coraz częściej i bardziej intensywnie, stopniowo zaczynałam wierzyć, że może i mnie się uda przystąpić do tych wymagających zawodów – przyznała w cytowanej rozmowie.

Aby sprawdzić swoje możliwości kondycyjne, w 2021 roku przystąpiła do zawodów Aquabike, polegających na pokonaniu 1.5-kilometrowego dystansu pływackiego ooraz 40-kilometrowej trasy rowerowej. Osiągnięty sukces pozwolił uwierzyć, że może przystępować do kolejnych konkurencji. – Po zakończonym wyścigu czułam się jak nowo narodzona. Jako 60-latka zajęłam trzecie miejsce w mojej kategorii wiekowej, co mnie niezwykle zaskoczyło. Wiedziałam, że stać mnie na więcej – relacjonowała.



Trudny start w Barcelonie

Rozpoczęta po zawodach Aquabike seria wielotygodniowych treningów miała przygotować wówczas 60-letnią zawodniczkę do wymarzonego startu w Ironman. Dwa dni przed planowanym rozpoczęciem kwalifikacji do startu w turnieju międzynarodowym, uporczywy ból zęba na krótko wstrzymał ją przed ćwiczeniami, jednak przepisany antybiotyk pozwolił zwalczyć dolegliwość i przystapić do wyczekiwancyh rozgrywek. Hiszpanka jako czwarta reprezentantka w swojej kategorii wiekowej zakwalifikowała się do konursu międzynarodowego.

– Po starcie w Barcelonie, rok wcześniej, obiecałam sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię. Przekroczyłam wtedy linię mety po 15 godzinach nadludzkiego wysiłku. Pływanie i jazda na rowerze nie stanowiły dla mnie problemu, natomiast na 8. kilometrze biegu nogi odmówiły mi posłuszeństwa i pozostałą część trasy pokonałam piechotą. Przez następne dwa dni nie mogłam się poruszać – wspominała wcześniejszy start. Gdy jednak dolegliwości ustąpiły, skupiła się na samym osiągnięciu, a nie na trudnościach, z jakimi zmagała się w drodze do osiągnięcia celu.