Jak najlepiej pomagać powodzianom? "Należy dbać o ich godność"

Sytuacja osób, które straciły cały swój dobytek wskutek przetaczającej się przez część Polski powodzi, poruszyła wielu ludzi chcących nieść pomoc. Jak zrobić to odpowiednio, z wyczuciem i tak, by przeznaczone na nią środki były jak najlepiej spożytkowane?

Jak najlepiej pomagać powodzianom?

– Jeśli bezpośrednio zwracamy się do osób mieszkających na zalanych terenach, powinniśmy zapytać, jakiej konkretnej pomocy w danej chwili potrzebują, czy są bezpieczne, czy możemy im pomóc w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa tu i teraz, czyli mają gdzie mieszkać, w co się ubrać, czy mają jedzenie i wodę – mówi Dorota Minta. – Ważne, by przychodząc do nich, nie rozdmuchiwać dodatkowo tragedii. Nie lamentować, że zniszczyło im dom i cały dobytek, nie podkreślać, jak strasznie to wygląda. Najlepiej po prostu przynieść ze sobą wiadro, szmaty i środki czystości i zaoferować pomoc choćby w posprzątaniu kuchni, w której niebawem będzie można przygotować coś do jedzenia radzi ekspertka.

Zdaniem psycholożki ważne jest, by pamiętać, że nie wszyscy na terenach dotkniętych powodzią mają bliskich. Często są to osoby samotne.

– W mniejszych społecznościach ludzie wiedzą, który sąsiad czy sąsiadka są samotni. Jeśli chce się działać tam na miejscu, warto iść do pięciu osób w okolicy i zrobić rekonesans. Jak już będzie wiadomo, kto żyje samotnie, można do tego człowieka pójść i szczerze porozmawiać - zapytać, czy jadł w danym dniu coś ciepłego, czy może trzeba mu w czymś pomóc. Dla tych ludzi utrata albo zniszczenie dobytku może jest to dla nich jeszcze bardziej dotkliwe niż dla innych, bo nie mają w swojej perspektywie wielu szans na zmiany – wyjaśnia Dorota Minta.