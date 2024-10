Meghan Markle: jak reaguje na nienawistne komentarze ze strony internautów

Obecna na spotkaniu Larissa May, założycielka współpracującej z Girls Inc. grupy #HalfTheStory, zajmującej się ochroną zdrowia psychicznego nastolatków, w rozmowie z „Vanity Fair” krótko zrelacjonowała przebieg spotkania Meghan Markle z dziewczynkami. – Jednym z punktów wydarzenia były ćwiczenia praktyczne, w trakcie których omawialiśmy różne scenariusze zachowań oraz ich wpływ na emocje młodych osób. Dziewczynki posługiwały się tabliczkami z emotikonami, aby zakomunikować, jak poszczególne sytuacje wpłynęłyby na ich stan emocjonalny. Meghan wspomniała wtedy, że jest jedną z najbardziej prześladowanych osób na świecie – mówiła Larissa May w cytowanej rozmowie.



Meghan Markle, #HalfTheStory, Girls Inc.: o dorastaniu w wirtualnym świecie

Rozmowa z przedstawicielkami pokolenia zaznajomionego z technologią od najmłodszych lat, miała pomóc założycielce #HalfTheStory, CEO Girls Inc., dr Stephanie J. Hull, oraz Meghan Markle zrozumieć, z jakimi trudnościami mierzą się nastolatki w obliczu zagrożeń związanych z wszechobecnością technologii w ich życiu. – Chcemy mieć pewność, że społeczności takie jak #HalfTheStory dają młodym ludziom odpowiednio dużo przestrzeni i swobody do mówienia o własnych doświadczeniach. Wraz z Meghan i Stephanie rozmawiałyśmy z dziewczętami o tym, co dla nich oznacza dorastanie w cyfrowym świecie – dodaje Larissa May w cytowanej rozmowie z „Vanity Fair”.

Na profilu instagramowym grupy #HalfTheStory, która w tym roku obchodzi dziesięciolecie powstania, napisano też, że współpraca z Girls Inc. oraz założoną przez Meghan Markle i księcia Harry’ego The Archwell Foundation ma pomóc nastolatkom pewnie poruszać się po świecie cyfrowym. – Poprzez dzielenie się prawdziwymi historiami i utwierdzanie naszych podopiecznych w poczuciu ich sprawczości, uczymy dziewczęta, jak odnieść sukces w świecie wirtualnym i realnym – napisano. Swoim osobistym doświadczeniem podzieliła się też założycielka grupy, Larissa May, przyznając, że jako dziewczynka spędzała wiele godzin dziennie w wirtualnym świecie, w przeświadczeniu, że każda kierowana pod jej adresem nieprzychylna uwaga jest zgodna z prawdą. – Takie podejście niemal mnie zabiło, jednak stopniowo uczyłam się, jak przekształcać cierpienie w siłę. Wybrałam życie – podkreśla w poruszającym poście.



Meghan Markle, Oprah Winfrey i Melinda French Gates: Social Media U

Kilka dni po wspomnianym spotkaniu fundacja The Archwell Foundation oficjalnie połączyła siły z #HalfTheStory i Girls Inc., jak również z firmą Melindy French Gates Pivotal Ventures i oraz założoną przez Oprah Winfrey Charitable Foundation w celu wspólnego wsparcia dla programu Social Media U. Jak można przeczytać na stronie internetowej The Archwell Foundation, inicjatywa ma „wyposażyć dziewczęta w niezbędne narzędzia, które pomogą im odnieść sukces w erze cyfrowej, jednocześnie wspierając zdrowsze i bardziej zrównoważone relacje z technologią”.