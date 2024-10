Dezinformacja szczególnie dotyka kobiet. Jak działa ten skomplikowany mechanizm?

Dezinformacja w kontekście płci posługuje się fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd narracjami. Choć ten rodzaj dezinformacji może być stosowany zarówno względem kobiet, jak i mężczyzn, kobiety są nią dotknięte w większym stopniu. Mianowicie: narracje dezinformacyjne, które ich dotyczą, często skupiają się wyłącznie na ich wyglądzie, wieku czy seksualizacji. Zarówno państwowe, jak i niepaństwowe podmioty, w sposób skoordynowany wykorzystują dezinformację o charakterze płciowym, aby zniechęcić kobiety do udziału w dyskursie publicznym oraz kształtować postrzeganie płci i roli kobiet w demokracjach.

Kogo dotyka dezinformacja?

Badacze z Instytutu Zamenhofa zidentyfikowali siedem głównych obszarów narracyjnych, w których występuje dezinformacja oparta na kryterium płci. Należą do nich: zaangażowanie kobiet w politykę, prawa reprodukcyjne, aktywizm i działalność społeczna, feminizm i ruchy feministyczne, społeczność LGBTQ+. Dezinformacja ze względu na płeć dotyka również mężczyzn, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie oraz migracji Ukraińców, a także w przypadku migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Migranci bywają często, bez oparcia w faktach, wiązani z licznymi przestępstwami i zbrodniami.

Ze wspomnianego raportu wynika, że kampanie dezinformacyjne o podłożu płciowym są celowane w kobiety aktywie społecznie, a najczęściej w kobiety zaangażowane politycznie – aż 42 proc. parlamentarzystek z różnych krajów ankietowanych w 2016 roku, przyznało, że doświadczyło publikowania w Internecie „skrajnie upokarzających lub nacechowanych seksualnie” zdjęć. Aczkolwiek skutków działania dezinformacji doświadczają także kobiety rozwijające się w profesjach stereotypowo męskich, takich jak bezpieczeństwo czy sport, oraz kobiety, których postawy postrzegane są jako feministyczne, czyli odczytywane jako sprzeczne z tradycyjnymi normami dotyczącymi płci.

Stereotypy w służbie dezinformacji

W kampaniach dezinformacyjnych skierowanych przeciwko kobietom powielane są krzywdzące stereotypy płciowe. Widoczne są także nadseksualizacja i polityczne ataki mające na celu zawstydzenie oraz implikację, że nie nadają się do wykonywania określonych zadań lub zawodów. Zgodnie z wspomnianym już raportem, takie kampanie często bazują na utrwalonych stereotypach, które przedstawiają kobiety jako „za głupie”, „przebiegłe”, „niemoralne”, „niegodne zaufania”, „zbyt emocjonalne” lub „nadmiernie seksualne”. Te właśnie określenia nie są przypadkowe – celowo wykorzystują i karykaturują istniejące uprzedzenia i obawy, dzięki temu kampanie dezinformacyjne są skuteczne, stopniowo wpływając na przekonania odbiorców, a co za tym idzie – także na rzeczywistość. Kampanie mające na celu fałszowanie obrazu rzeczywistości niemal zawsze opierają się przynajmniej częściowo na znanych stereotypach bądź przekonaniach, co czyni je trudniejszymi do wykrycia i bardziej szkodliwymi społecznie.

Wśród najczęściej stosowanych narzędzi i taktyk dezinformacyjnych znajdują się działania mające na celu umniejszanie kobietom osiągnięć, podważanie ich profesjonalizmu, manipulowanie ich wypowiedziami w mediach oraz tworzenie fałszywych profili, które podszywają się pod nie w mediach społecznościowych.

Jaki interes mają zagraniczne podmioty?

Zagraniczne podmioty, mające dostęp do kontrolowanych przez siebie mediów i zasobów informacyjnych, a czasem także do państwowych "farm trolli", wykorzystują dezinformację do szkalowania kobiet aktywnych w życiu publicznym, dotyczy to między innymi: polityczek, dziennikarek i aktywistek. Dla autorytarnych reżimów szerzenie dezinformacji za pomocą mediów społecznościowych stało się dziś niezwykle tanie i proste. Według opinii wielu ekspertów zagraniczne kampanie dezinformacyjne często nie opowiadają się po żadnej stronie konfliktu. Zamiast tego wzmacniają argumenty obu stron, celowo pogłębiając podziały i zaogniając społeczne konflikty.