Niszowe perfumy w przystępnej cenie? Twórczyni marki Essential Parfums o swoim sukcesie

Tak, każdy zapach ma własnego autora i obecnie pracujemy nad jedenastymi perfumami w naszej kolekcji. Główną nutą zapachową będzie w tym wypadku irys. Twórcą tego zapachu jest Dominique Ropion, wielki mistrz perfumeryjny, autor wielu niesamowitych zapachów, takich jak na przykład Portrait of the Lady. Dla mnie to absolutne arcydzieło. To zatem ogromny zaszczyt móc współpracować z tym niesamowitym twórcą. Po zakończeniu tego etapu, rozpoczynamy pracę nad kolejnym zapachem.



Ile czasu zazwyczaj zajmuje wyprodukowanie zapachu i wprowadzenie go na rynek?

To zależy od konkretnych produktów. Posiadanie własnej marki i możliwość pracy w znajomym otoczeniu to prawdziwy przywilej. Jako właścicielka dokładnie wiem, czego chcę, a czego nie. W przeciwieństwie do dużych grup nie musimy wykonywać tysięcy testów i wysyłać ich do 52 krajów. Dla nas to stosunkowo szybki proces. Pracuję bezpośrednio z twórcą perfum, więc komunikacja przebiega w naturalny i prosty sposób. Na bieżąco informujemy siebie nawzajem, co należy dodać do danego zapachu i jak go zmodyfikować, by osiągnąć pożądany rezultat. Każdy produkt stanowi efekt pracy zespołowej, a cały proces jego stworzenia i oddania do użytku zajmuje zwykle około roku. Twórcy perfum cenią sobie współpracę z nami, choćby dlatego, że w dużych firmach perfumeryjnych tempo działań bywa przytłaczające. Z nami ten proces jest uproszczony i przebiega w bardzo przyjaznej atmosferze. Pracujemy wydajnie, nie tracimy czasu. Twórcy perfum mają do dyspozycji atrakcyjny budżet i pełną swobodę w realizacji swoich artystycznych zamysłów.