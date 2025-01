Aktywność fizyczna i intelektualna wśród seniorów: czym jest rezerwa poznawcza?

Czytaj więcej Zdrowie Kobiety częściej od mężczyzn zapadają na chorobę Alzheimera. Dlaczego tak jest? Badania wskazują, że kobiety częściej niż mężczyźni zapadają na chorobę Alzheimera, a jednym z czynników, które o tym decydują, jest proces menopauzy. Czy istnieją sposoby na odsunięcie ryzyka rozwoju tego schorzenia? Neurolog wyjaśnia.

Nauka języków obcych działa na umysł seniorów jak trening

Choć korzyści wynikające z aktywnego trybu życia seniorów są niezliczone, warto też podkreślić, jak ważnym elementem stymulującym pracę mózgu pozostaje aktywność intelektualna. – Każda aktywność intelektualna, w szczególności nauka języków obcych, odgrywa dużą rolę w utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej osób starszych. Stymuluje ona pracę mózgu, co pomaga w zachowaniu sprawności poznawczej, poprawia pamięć oraz wspiera koncentrację. Nauka języków działa na nasz umysł jak trening: pobudza wiele obszarów mózgu jednocześnie, co pomaga zapobiegać problemom z pamięcią i opóźnia procesy starzenia się umysłu. Dodatkowo, opanowanie nowych słów i zwrotów daje seniorom poczucie osiągnięcia oraz większej pewności siebie, co pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i komfort w codziennym życiu. Do tego nawet niewielka aktywność fizyczna jak spacer czy lekkie ćwiczenia na siłowni plenerowej poprawiają nastrój i sprawiają, że łatwiej i chętniej uczymy się nowych rzeczy – zauważa Oktawia Szczęsna.

Seniorzy podejmujący wysiłek nauki nowego języka lub kontynuacji kursów rozpoczętych w przeszłości, nie tylko nabywają nowe umiejętności komunikacyjne i poznają ciekawe słownictwo, ale mogą też urozmaicić codzienną rutynę i powrócić wspomnieniami do czasów szkolnych. Te czynniki pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i pewność siebie. – Widzimy wyraźne zmiany u seniorów, którzy zaczynają naukę języków. Po kilku tygodniach regularnej nauki kursanci zyskują większą pewność siebie, a często także otwierają się na nowe doświadczenia i kontakty społeczne. Nauka języków daje im możliwość lepszego zrozumienia świata oraz nawiązania relacji z osobami z różnych kultur, co buduje poczucie przynależności i otwartości na świat. Dzięki regularnym zajęciom rozwijają umiejętność skupienia, zapamiętywania i szybszego przetwarzania informacji, co wpływa korzystnie na ich samodzielność i poziom energii – wymienia Oktawia Szczęsna.



„Rezerwa poznawcza” w mózgu dzięki aktywności fizycznej i intelektualnej

Aktywność fizyczna i intelektualna pozwalają nie tylko utrzymać dobrą kondycję i cieszyć się sprawnością, ale też stanowią doskonały sposób na jak najdłuższe zachowanie młodości. – Badania pokazują, że regularna nauka języków obcych może pomóc zapobiegać lub opóźniać wystąpienie takich schorzeń jak demencja i choroba Alzheimera. Poprzez ćwiczenie pamięci i funkcji poznawczych, osoby uczące się języków wzmacniają swoje mózgi i budują tzw. „rezerwę poznawczą”, która chroni przed degeneracyjnymi zmianami w mózgu. Aktywność intelektualna może również zmniejszyć ryzyko depresji i innych zaburzeń nastroju, gdyż daje satysfakcję, cel i poczucie rozwoju, co jest niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego seniorów – zauważa Oktawia Szczęsna.

Postępy w nauce nowego języka czy obserwacja zmian zachodzących organizmie dzięki regularnym ćwiczeniom pozytywnie wpływają na nastrój osoby podejmującej takie wyzwania, co z kolei przekłada się na obniżenie poziomu stresu i lęku, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji. – Regularna aktywność fizyczna zwiększa produkcję endorfin, co poprawia samopoczucie i pomaga w radzeniu sobie ze stresem. Osoby starsze często mają problemy ze snem, a aktywność fizyczna może pomóc w regulacji rytmu snu. Regularne ćwiczenia pomagają szybciej zasypiać, poprawiają jakość snu. Ponadto wzmacniają układ odpornościowy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych, które są bardziej podatne na infekcje. Ćwiczenia o umiarkowanej intensywności pomagają w utrzymaniu odporności i mogą zmniejszyć ryzyko infekcji sezonowych. Poprawiają sprawność, co przekłada się na większą niezależność w codziennych czynnościach, takich jak chodzenie po schodach, zakupy czy dbanie o higienę. Dzięki lepszej kondycji fizycznej i samodzielności seniorzy mogą dłużej cieszyć się pełnią życia i czuć się bardziej pewnie. Wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej dla seniorów przynosi nieocenione korzyści zdrowotne i jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie dobrej jakości życia oraz niezależności w starszym wieku – konstatuje Aleksandra Kuklińska.