Nowa lalka Barbie w spektrum autyzmu wywołała burzę w polskim Internecie

Nowa lalka dołącza do kolekcji Barbie Fashionistas. Jej polską ambasadorką została Ewa Grzelakowska-Kostoglu, która kilka lat temu usłyszała diagnozę autyzmy i ADHD.
Projekt pierwszej w historii lalki Barbie reprezentującej osoby w spektrum autyzmu powstał przy współpracy z Autistic Self Advocacy Network (ASAN) – amerykańską organizacją non-profit prowadzoną przez osoby autystyczne, która od lat działa na rzecz praw tej społeczności. Jej celem – jak czytamy w informacji prasowej – jest pokazanie autentycznych doświadczeń i sposobów komunikacji osób autystycznych, a także zapewnienie dzieciom możliwości zobaczenia siebie w świecie Barbie.
Nowa lalka dołącza do kolekcji Barbie Fashionistas, która obejmuje ponad 175 różnych wersji, w tym lalki reprezentujące osoby z cukrzycą, zespołem Downa czy niewidzące.
Elementy, które mają definiować lalkę jako osobę w spektrum autyzmu to:
- ruchome stawy dłoni i łokci – umożliwiają gesty takie jak stimowanie, czyli wykonywanie powtarzalnych ruchów, które mają na celu rozładowanie napięcia nerwowego lub wyrażenie silnych emocji,
- spojrzenie skierowane lekko w bok – nawiązanie do faktu, że część osób autystycznych unika bezpośredniego kontaktu wzrokowego,
- akcesoria wspierające komunikację i redukcję stresu: różowy widget spinner – przedmiot pomagający regulować bodźce sensoryczne, słuchawki wygłuszające pomagające ograniczyć przeciążenie bodźcami oraz tablet z aplikacją AAC, mający wspierać komunikację alternatywną,
- luźna, fioletowa sukienka z krótkim rękawem i płaskie buty dla komfortu i stabilności, czyli przyjazne sensorycznie ubranie.
Polską ambasadorką lalki została Ewa Grzelakowska-Kostoglu, twórczyni internetowa Red Lipstick Monster, która otwarcie opowiada o tym, jak kilka lat temu usłyszała diagnozę autyzmu i ADHD, co znacząco wpłynęło na jej życie oraz sposób postrzegania siebie.
„Doskonale wiem, jak ogromne znaczenie ma środowisko, w którym dorastamy. Kiedy jako dzieci widzimy zabawki podobne do nas i dostrzegamy, jak bardzo różnorodni są ludzie wokół, czujemy się reprezentowani i mniej samotni. Bo świat właśnie taki jest – różnorodny i przez to tak ciekawy” – napisała w poście promującym współpracę.
Pod tą informacją natychmiast pojawiły się komentarze, niekoniecznie wspierające ideę, jak i osoby w spektrum.
„Po co?”, „Czym się różni?”, „Jak po lalce widać, że ma autyzm?”, „Zwykły marketing”, „Świat zwariował” – zaczęła ich fragmenty cytować inna twórczyni internetowa i edukatorka Paulina Kaczmarczyk, Atypowa Dziewczyna. „Brzmi znajomo, prawda? Siedzę i czytam to wszystko i trochę mnie to zasmuca. Bo przez tyle lat mówimy: nikt nas nie pokazuje, nikt o nas nie mówi, nikt nie widzi dziewczynek w spektrum. A gdy ktoś w końcu to robi, to też źle. Bo lalka ma koronkową sukienkę. Bo »nie wygląda jak ktoś w spektrum«. Ale… jak niby ma wyglądać?” – pyta jako osoba z diagnozą spektrum autyzmu i ADHD, walcząca o to, by neuroróżnorodność stała się ważnym tematem społecznym.
„Mam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że temat spektrum autyzmu zatacza szerokie kręgi, a z drugiej strony niekoniecznie raduje mnie widok lalki, która ma wyglądać na autystyczną. Bo autyzm nie ma wyglądu. Równie dobrze mogłaby być to lalka z krótkimi włosami, ubrana w męski strój. Nie da się pokazać złożoności ludzkiej natury, szczególnie jeśli mówimy o neuroróżnorodności. Mam przed oczyma autystyczną dziewczynę na wózku i tę, która jest autystyczna, ma cukrzycę i zespół Downa. Którą postać wybierze, by się z nią identyfikować? Nie jestem pewna” – komentuje dziennikarka i neurologopedka Monika Szubrycht, autorka książek o spektrum autyzmu, m.in. najnowszej: „Za dobrze się maskowałam. Rozmowy o doświadczeniach kobiet w spektrum”.
Tłumacząc, że autyzm nie ma jednej twarzy, Atypowa Dziewczyna wyjaśnia, że jeśli choć jedno dziecko spojrzy na sklepową półkę, zobaczy napis „Barbie w spektrum autyzmu” i zapyta mamę: „mamo, co to znaczy?”, to już jej zdaniem coś się zmieni. „Może inna dziewczynka, która czuje się »inna« niż rówieśniczki, nagle pomyśli: »hej, może ja też jestem częścią czegoś większego?«. Może koleżanka z klasy zrozumie, czemu jej przyjaciółka czasem potrzebuje odpoczynku od hałasu. Może kolega przestanie śmiać się z tego, że ktoś nie lubi patrzeć w oczy” – przekonuje.
