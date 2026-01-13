Nowa lalka Barbie w spektrum autyzmu wywołała burzę w polskim Internecie

„Nie wygląda jak w spektrum”

„Po co?”, „Czym się różni?”, „Jak po lalce widać, że ma autyzm?”, „Zwykły marketing”, „Świat zwariował” – zaczęła ich fragmenty cytować inna twórczyni internetowa i edukatorka Paulina Kaczmarczyk, Atypowa Dziewczyna. „Brzmi znajomo, prawda? Siedzę i czytam to wszystko i trochę mnie to zasmuca. Bo przez tyle lat mówimy: nikt nas nie pokazuje, nikt o nas nie mówi, nikt nie widzi dziewczynek w spektrum. A gdy ktoś w końcu to robi, to też źle. Bo lalka ma koronkową sukienkę. Bo »nie wygląda jak ktoś w spektrum«. Ale… jak niby ma wyglądać?” – pyta jako osoba z diagnozą spektrum autyzmu i ADHD, walcząca o to, by neuroróżnorodność stała się ważnym tematem społecznym.

„Mam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że temat spektrum autyzmu zatacza szerokie kręgi, a z drugiej strony niekoniecznie raduje mnie widok lalki, która ma wyglądać na autystyczną. Bo autyzm nie ma wyglądu. Równie dobrze mogłaby być to lalka z krótkimi włosami, ubrana w męski strój. Nie da się pokazać złożoności ludzkiej natury, szczególnie jeśli mówimy o neuroróżnorodności. Mam przed oczyma autystyczną dziewczynę na wózku i tę, która jest autystyczna, ma cukrzycę i zespół Downa. Którą postać wybierze, by się z nią identyfikować? Nie jestem pewna” – komentuje dziennikarka i neurologopedka Monika Szubrycht, autorka książek o spektrum autyzmu, m.in. najnowszej: „Za dobrze się maskowałam. Rozmowy o doświadczeniach kobiet w spektrum”.

Tłumacząc, że autyzm nie ma jednej twarzy, Atypowa Dziewczyna wyjaśnia, że jeśli choć jedno dziecko spojrzy na sklepową półkę, zobaczy napis „Barbie w spektrum autyzmu” i zapyta mamę: „mamo, co to znaczy?”, to już jej zdaniem coś się zmieni. „Może inna dziewczynka, która czuje się »inna« niż rówieśniczki, nagle pomyśli: »hej, może ja też jestem częścią czegoś większego?«. Może koleżanka z klasy zrozumie, czemu jej przyjaciółka czasem potrzebuje odpoczynku od hałasu. Może kolega przestanie śmiać się z tego, że ktoś nie lubi patrzeć w oczy” – przekonuje.

