Kilka lat temu gremialnie przychodziła młodzież szkół średnich, teraz mam wrażenie, że nauczyciele boją się ją przyprowadzać. Najczęściej obecnie pojawiają się osoby dojrzałe, w wieku nawet 60+, co jest dowodem wielkiej świadomości naszego społeczeństwa, znakiem, że jesteśmy gotowi, by się konfrontować ze stereotypami. Wszystko zależy od społeczności, w jakiej wydarzenie się odbywa. Dobór żywych książek powinien odpowiadać oczekiwaniom lokalnej społeczności. Stereotyp, który istnieje w moim środowisku, może w ogóle nie występować w Warszawie.

Żywa Biblioteka Materiały prasowe

Jak zacząć rozmowę z żywą książką?

Na spotkaniach przygotowawczych proszę żywe książki, żeby to one zaczynały rozmowę. Niejednokrotnie czytelnicy przychodzą, żeby porozmawiać, ale czują się tak bardzo zawstydzeni i onieśmieleni, że proponuję, żeby to druga strona inicjowała konwersację. Widzę, że książki wzięły to sobie bardzo do serca. Najpierw się przedstawiają, mówią, jaką grupę społeczną reprezentują, a jeśli nie pada pytanie, one pytają, co chciałby ktoś wiedzieć na początek. Potem już idzie. Pamiętam osobę niebinarną, kiedy miałam pierwszy raz z nią kontakt. Bardzo się przejęłam, kiedy usłyszałam, z czym ona się mierzy w życiu codziennym. Stresowałam się, jak sobie poradzę z zaimkami, którymi trzeba się do niej zwracać, a ona mnie uspokoiła i wyjaśniła mi, że mam pytać, jak się zwracać, bo to nie jest takie oczywiste.

Co pani myśli o języku inkluzywnym?

Jestem bardzo za! Zresztą w Żywych Bibliotekach uczulamy, żeby stosować ten język, chociaż niejednokrotnie spotykamy się z wielkim sprzeciwem. Ale tak jak na wszystko, na to też potrzeba czasu. Podziwiam osoby, które przyjeżdżają do mnie, niejednokrotnie biorąc w tym celu urlop, żeby przybliżać ludziom swoją grupę społeczną i problemy, z którymi się boryka. Ja też bywam żywą książką. Kiedy zaczęłam nią być, zorientowałam się, jaka to jest ciężka praca. I czasami pojawiają się pytania nieuprzejme, z czym też trzeba sobie radzić. Kiedy zaproszono mnie jako aktywną seniorkę, pomyślałam: "kogo to może interesować?". Przychodziła do mnie młodzież. Pytałam, czy wybierali mnie, bo poczuli najbezpieczniejszy temat, a okazało się, że polecali sobie mnie wzajemnie do rozmowy. Może to zasługa tego, że mam swój autorski projekt, w ramach którego spotykam się z młodzieżą i opowiadam o starości. Dzięki niemu nabyłam umiejętność rozmowy z młodymi ludźmi. Sprawdza się ona również na polu bycia żywą książką.