Stina Seger: Moje zapachy są efektem historii, które widzę w trakcie medytacji

Rzeczywiście, jest niezwykle oryginalny. Wspomniałaś też, że każdy zapach opowiada osobną historię. Już same nazwy perfum są intrygujące. Czy mogłabyś opowiedzieć swoją ulubioną historię związaną z zapachem twoich perfum?

Tak, chciałabym najpierw nakreślić tło tych opowieści. Od ponad 20 lat jestem wielką fanką medytacji — wtedy mój umysł podróżuje w inne wymiary, w równoległy świat. Można to porównać do snu na jawie lub do hipnozy. Będąc w stanie medytacji, doświadczam niesamowitych spotkań i jestem świadkiem wspaniałych historii. To one tworzą tło do zapachów Bibbi. Stają się dla nich inspiracją.

Moja ulubiona historia to ta, na bazie której stworzyłam zapach Radio Child. Jest to powstała w mojej wyobraźni opowieść o wybitnie uzdolnionym dziecku mieszkającym w Wiedniu w XVIII wieku. Nikt nie wiedział, czy to chłopiec, czy dziewczynka, natomiast pewne było to, że dziecko miało niezwykły talent muzyczny i pięknie grało na pianinie. Pobierało nauki u samego Beethovena. Podczas jednej z takich lekcji Beethoven oddalił się na kilka minut, aby nalać sobie kieliszek wina. Kiedy wrócił, dziecka już nie było. Po prostu zniknęło! Każdego roku, w rocznicę zniknięcia wybitnego dziecka, we wszystkich stacjach radiowych w Wiedniu odgrywana jest Sonata nr 14 — dla uczczenia pamięci wybitnego małego muzyka.

Zainspirowany tą historią zapach, Radio Child, kojarzy się z młodością, ma w sobie coś z dziecięcej ciekawości. Jednocześnie jest lekko metaliczny, tak jakby nadawał na swoich własnych radiowych falach.

Zapachy stanowią niejako dodatek do tych wszystkich wspaniałych historii, które widzę w trakcie medytacji. Same podróże medytacyjne są niezwykle przyjemnym doznaniem: nieco tajemniczym, jednak zawsze bardzo miłym. Nie ma w nich niczego dziwnego, przerażającego ani niezrozumiałego. Wszystko, co widzę w tym mistycznym świecie medytacji, próbuję następnie przełożyć na konkretny zapach.