"Boję się, ale idę dalej". Renata Gabryjelska o lękach przy podejmowaniu decyzji i pracy w nowym zawodzie

Jaki to był więc kryzys u pani?

Dotknęłam czegoś, z czym mierzy się wiele osób — wypalenia zawodowego. Ze wszystkimi jego konsekwencjami. Bardzo dużo z siebie dawałam, a nie czułam, że to do mnie wraca. Musiałam gdzieś uciec, odpocząć, wyjechać. Pojechałam w Himalaje, to było spełnienie mojego licealnego marzenia.

Z perspektywy gór spojrzałam na siebie inaczej. Na moje życie, na to, co czułam, na moje potrzeby. Ta podróż, która trwała ponad trzy tygodnie, była bardzo wyczerpująca fizycznie. Bez telefonu komórkowego. W ciszy. W obecności najwyższych gór świata. Pozwoliła mi zebrać myśli. Nabrać dystansu. Góry uczą pokory. Realnej oceny swoich możliwości. Do Everest Base Campu dotarłam, ale zrozumiałam, że to nie cel jest ważny, ważniejsza jest droga, jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało.

Przez wiele lat nie słuchałam swojego ciała. Problemy z sercem, ból kręgosłupa — ignorowałam je. Powrót z Himalajów do domu był początkiem zmiany. Chciałam zrozumieć, co doprowadziło mnie do utraty motywacji i ignorowania własnych potrzeb. Zaczęłam studiować coaching i mentoring na SWPS-ie. Potem zrobiłam roczną certyfikację International Coaching Community.

Czy — i jak — praca mentorki i coacherki łączy się z pani pracą w filmie?

Z klientami często pracuję obrazami i zdjęciami metodą Judy Weiser, w myśl teorii, że jedno zdjęcie znaczy więcej niż tysiąc słów. To jest również jeden ze sposobów komunikacji z aktorami, operatorem, scenografem czy producentem podczas pracy nad filmem. Myślenie obrazami otwiera dostęp do naszej podświadomości i buduje silną więź.

Lubię pracować z perspektywą, bo to jest mi bliskie również jako scenarzystce i reżyserce. Kiedy robiłam dokument o bezdomnym dworcowym pucybucie ["Janek" — przyp. red.], chciałam pokazać, że nie musi być stereotypowy. Może lubić Bergmana, oglądać Felliniego i stepować na peronie do muzyki z "Chicago".

Dzielenie życia na dwa miasta daje pani tę perspektywę?

Tak. Przeprowadziłam się do Krakowa 21 lat temu i to, że teraz jestem w Warszawie, wynika z mojej pracy zawodowej. Natomiast Kraków jest dla mnie miejscem na złapanie dystansu. Cechą, która mi pomaga w życiu i w czasie kryzysów, jest otwartość na rzeczy nieznane i ciekawość. Lubię żyć na swoich zasadach, poza schematem.

Jak chciałaby być pani zapamiętana jako mentorka przez swoje podopieczne?

Chcę łączyć profesjonalizm, uważność, umiejętność empatycznego słuchania z filmową perspektywą. Chciałabym, żeby procesy coachingowe, mentoringowe były dla moich podopiecznych doświadczeniem prowadzącym do realnych zmian w życiu. Cieszyłabym się, gdyby moje podopieczne odważyły się być sobą, bo to sprawiłoby, że poczułyby się wyjątkowe.

Mam w sobie dużo pozytywnej energii. I dobry feedback od kobiet z którymi pracuję — to jest siła, która mnie napędza i motywuje.