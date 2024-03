Natalia Kukulska o Annie Jantar: Życie motyla jest bardzo krótkie

Jak pani sądzi, co sprawia, że pamięć o Annie Jantar jest wciąż żywa i mimo iż upływają 44 lata od jej tragicznej śmierci, ludzie nadal wracają do jej muzyki?

Trudno mi powiedzieć. Być może wynika to z faktu, że w tak krótkiej, bo zaledwie 10-letniej karierze zawodowej, moja mama bardzo intensywnie pracowała, nagrywała i zostawiła po sobie duży dorobek. Jak na tych 10 lat – zaczynała karierę w wieku lat 19 –powstało mnóstwo piosenek. Na taką niesłabnącą popularność mogą składać się dwie rzeczy: po pierwsze, moja mama miała naprawdę dobrą intuicję do dobierania sobie piosenek. Miała też wpływ na ich charakter czy kompozycję oraz teksty, bo często współpracowała z osobami bliskimi, chociażby z moim tatą, ale też z innymi ważnymi dla siebie ludźmi. Teksty piosenek w zasadzie opowiadają jej życie. To niesamowite. Od debiutu, czyli od piosenek „Co ja w tobie widziałam”, czy „Najtrudniejszy pierwszy krok”,po wszystkie, które były nagrywane w kolejnych latach, aż po „Pozwolił nam los” czy „Nic nie może wiecznie trwać”- one tworzą historię jej życia, co jest bardzo poruszające. Mama miała w sobie pewien rodzaj prawdy. W piosenkach, w interpretacjach, doborze repertuaru czuje się jej szczerość i to wszystko działa na odbiorców w magiczny sposób. Oczywiście to, że zginęła w młodym wieku, u szczytu popularności, na pewno przyczyniło się do tego, że był to tak wielki szok. Ludzie tym chętniej do niej wracają. Sądzę jednak, że nie tylko tragiczna śmierć sprawia, że ludzie wciąż wracają do jej piosenek. Ale na pewno to wydarzenie podkreśliło jej nieuchwytność. Wspaniałą metaforę stanowi rodowe nazwisko mamy- Szmeterling, co oznacza motyl. Motyl jest czymś pięknym, żywym, niosącym radość, ale i przypominającym ulotność, bo życie motyla jest bardzo krótkie.

Piękne porównanie. Bardzo dziękuję za rozmowę w tym wyjątkowym dla pani dniu.