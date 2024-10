"Wymiary były, są i będą ważne". Właściciel agencji modelek o dojrzałych kobietach w świecie mody

Czy kiedykolwiek w przeszłości pojawiła się w pana głowie myśl, że dojrzałe kobiety mogą podbić świat mody?

Jest to naturalny kierunek, który musiał nadejść, czy to z powodów ekonomicznych, czy społecznych. Z jednej strony, wydaje się to czymś oczywistym, wszak mówimy o pokoleniu kobiet, które urodziły się podczas wyżu demograficznego. Po drugie, te kobiety są coraz bardziej świadome. Wiedzą już czego chcą. Coraz trudniej jest im coś sprzedać, komunikując się z nimi za pomocą młodych dziewczyn. To przecież absurd. Ponadto, dzisiejsze 50-, 60- czy 70-latki dbają o siebie, znają swoje potrzeby i co najważniejsze - dysponują coraz większym budżetem.



Z drugiej strony, mamy świat mody, media i reklamę, które przez dekady działały według ściśle określonych zasad. Na szczęście to się zmienia. Obserwuję, że od pewnego czasu coraz bardziej widoczny jest trend dojrzałych kobiet w modzie, show-biznesie, czy świecie beauty. To cieszy i chciałbym, aby stał się on nową normalnością. Pracujemy nad tym również w naszej agencji. Reprezentujemy dziewczyny z Silver Models: m.in. Bognę Sworowską, Lidię Popiel, Kasię Butowtt czy Ewę Pacułę, które odnoszą sukcesy w Polsce i za granicą.

Bogna Sworowska Materiały Selective

Jak wygląda praca z tymi modelkami? Czym różni się od współpracy z młodszymi dziewczynami? Krótko mówiąc, co te kobiety wnoszą do świata mody?