Zmiana czasu bardziej dotkliwa dla kobiet?

Choć o idei zmiany czasu mówił już Benjamin Franklin, zegarki po raz pierwszy przesunięto do przodu dopiero 30 kwietnia 1916 roku w Niemczech i Austro-Węgrzech, w czasie I wojny światowej. Miało to podłoże ekonomiczne - chciano w ten sposób zwiększyć oszczędności paliwa wykorzystywanego do produkcji prądu. W Polsce po raz pierwszy zmiana czasu miała miejsce w 1919 roku, jednak później nie dokonywano jej regularnie - nieprzerwanie ma to miejsce dopiero od 1977 roku.

Reklama

Zmiana czasu na zimowy zwiększa ryzyko depresji

Dziś zmiana czasu nie przynosi już korzyści ekonomicznych. Coraz częściej mówi się jednak o jej negatywnym wpływie na zdrowie i samopoczucie. Badanie przeprowadzone w 2015 roku w Danii we współpracy Centrum Psychiatrycznego w Kopenhadze i Szpitala Uniwersyteckiego wykazało, że do szpitali po zmianie czasu na zimowy zgłaszało się średnio 11 proc. więcej pacjentów z objawami depresji. Naukowcy twierdzą, że jest to związane ze zmniejszonym kontaktem ze światłem słonecznym, a także niepokojem związanym z nagłym nadejściem długiego okresu krótkich dni. Gdy wychodzimy z pracy, jest już ciemno. Mniej przebywamy na słońcu, co skutkuje zmniejszeniem produkcji witaminy D przez organizm, a w efekcie większym ryzykiem występowania depresji, osłabieniem kości i bólami mięśni. Warto też pamiętać o tym, że w związku ze zmianą czasu na zimowy tracimy aż godzinę popołudniowego światła słonecznego.

Czytaj więcej Nauka Budzisz się regularnie o 3.00 w nocy? Sprawdź, co to oznacza Z badania opublikowanego w Journal of Psychiatric Research wynika, że 23 proc. osób budzi się co najmniej raz w ciągu nocy. U ponad 35 proc. dzieje się to co najmniej trzy razy w tygodniu. O ile nie ma problemu z ponownym, szybkim zaśnięciem, nie mamy powodu do niepokoju – jest to całkowicie normalne. Przyczyny tego stanu rzeczy warto jednak poszukać, jeśli częste przebudzenia wpływają na jakość snu i ogólne samopoczucie.

Kobiety bardziej cierpią z powodu zmiany czasu

Niemiecki instytut badań opinii publicznej Forsa przeprowadził badania, z których wynika, że kobiety są bardziej narażone na negatywne konsekwencje płynące ze zmiany czasu. Aż 2/3 ankietowanych kobiet przyznało, że w wyniku zmiany czasu ma problemy z zasypianiem, ciągłością snu oraz porannym wstawaniem. Ten sam problem zadeklarowało jedynie 42 proc. badanych mężczyzn. Spośród ankietowanych kobiet aż 80 proc przyznało, że rezygnacja z przestawiania zegarków mogłaby pozytywnie wpłynąć na ich zdrowie i samopoczucie.

Jednak nie tylko zmiana czasu na zimowy ma negatywne konsekwencje. Z badania przeprowadzonego w Niemczech w 2021 roku wynika, że po przejściu na czas letni częstość wypadków z udziałem motocyklistów wzrasta aż do 51,58 proc. Z kolei z innego badania, przeprowadzonego w USA w 2014 roku, wynika, że w poniedziałek, o którym mowa, rośnie ryzyko zawału serca - o 24 proc. w porównaniu do innych poniedziałków. Spada ono natomiast po przejściu jesienią na czas zimowy - o 21 proc. Badanie opublikowane pięć lat wcześniej wskazywało, że w poniedziałek po zmianie czasu na letni rosła też liczba wypadków - o 5,7 proc. w stosunku do średniej. Najprawdopodobniej wiąże się z problemami z koncentracją wynikającymi z zaburzeń rytmu okołodobowego.