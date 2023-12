W obecnej sytuacji niestety Ministerstwo Zdrowia nie składa żadnych deklaracji dotyczących ewentualnego wsparcia. Nie ma też podstaw prawnych, które pozwoliłyby na wysuwanie w stronę resortu tego typu wniosków. 1 lipca 2023 roku na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. To oznacza, że formalnie problemu nie ma, choć naturalnie mamy świadomość, że jest akurat odwrotnie. Od początku października liczba zakażonych raptownie wzrasta. Osoby, które trafiają na hospitalizację, są już zazwyczaj w bardzo poważnym stanie. Uważam też, że niestety zbyt późno podjęto działania w kierunku zadbania o właściwą profilaktykę. Powszechnie przecież wiadomo, że sezon jesienno-zimowy sprzyja wzrostowi infekcji spowodowanych obniżoną odpornością organizmu, a do tej grupy zalicza się też „kraken”. Jest on tylko statystycznie mocniejszy od przeciętnej infekcji. Dlatego fakt, że skierowania na wymierzony przeciwko „krakenowi” szczepienie preparatem Nuvaxovid zaczęto wystawiać automatycznie osobom od 12 roku życia dopiero w nocy z 5 na 6 grudnia, oceniam jako poważne opóźnienie. Moim zdaniem odpowiedni moment na ten manewr był we wrześniu.

Czy pomimo tych przeciwności jest szansa, że ta szczepionka spełni pokładane w niej nadzieje?

Owszem, ale w tym celu wiele niestety powinno się jeszcze zmienić w kontaktach na linii apteki - NFZ. Znaczna liczba aptek jest zainteresowana zakupem szczepionek, ale ten krok bardzo utrudnia im wysoce skomplikowana strona formalna całego przedsięwzięcia. Do zawarcia umowy pomiędzy apteką a NFZ służy specjalny program elektroniczny, do którego sama instrukcja obsługi liczy blisko 60 stron. Jeżeli jednak dojdzie do zawarcia umowy, to taka decyzja wiąże się z kolejnymi procedurami obciążającymi aptekę. Musi ona wysyłać regularnie do NFZ raporty oraz meldunki dotyczące zużycia zakupionych środków.

Miejmy też na uwadze, że proponowane obecnie szczepienie stanowi dawkę przypominającą. Celem podawania dawek przypominających jest odświeżenie pamięci naszego układu odpornościowego. Jest ona również monowalentna, co oznacza, że zawiera jeden antygen, a więc substancję, która - wprowadzona do organizmu - wywołuje u niego reakcję immunologiczną, polegającą na proliferacji (mnożeniu się) limfocytów i wytworzeniu się swoistych przeciwciał. Musimy jednak niestety pamiętać, że ten oczekiwany skutek może nie zaistnieć u osób szczególnie narażonych, u których układ odpornościowy działa gorzej, lub u których inne choroby dodatkowo osłabiają organizm. Smutna prawda jest taka, że ludzie wciąż na COVID-19 umierają. Nadal spotykamy takie tragiczne przypadki w szpitalach.

Czy sądzi pani, że społeczeństwo będzie chętne i gotowe poddać się kolejnemu szczepieniu? Czy może zagrożenie związane z koronawirusem zdążyło już ludziom na tyle spowszednieć, iż raczej będą oni starali się uniknąć przyjęcia nowego preparatu?