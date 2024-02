Co w brzuchu, to w głowie. Flora jelitowa wpływa na fobię społeczną i... może ją leczyć

Drobnoustroje jelitowe mogą odgrywać rolę w leczeniu fobii społecznej

Fakt, że drobnoustroje mają wpływ na poziom zdrowia psychicznego, jest znany od dawna. Teraz jednak naukowcy z Uniwersytetu College Cork postanowili sprawdzić zależność między bakteriami w jelitach a fobią społeczną. Okazuje się, że myszy, którym zostały wszczepione drobnoustroje z wnętrzności osób chorych na tę przypadłość, wykazywały się zwiększonym lękiem społecznym.

Jeden z badaczy profesor John Cryan podkreślił, że człowiek dla dobra swojego zdrowia psychicznego powinien dbać o florę bakteryjną jelit. - Szczególnie przez cały okres dorastania, ale także w wieku dorosłym.

Szczegółowy opis badań oraz jego wyniki ukazały się w artykule opublikowanym w „Proceedings of the National Academy of Science”s. Z treści artykułu wynika, że eksperci pobrali próbki kału od sześciu zdrowych osób oraz od sześciu uczestników eksperymentu cierpiących na fobię społeczną. Okazało się, że ich mikrobiomy jelitowe znaczenie się różniły. Materiał podano myszom, którym wcześniej usunięto ich naturalne drobnoustroje. Następnie eksperci obserwowali zachowanie gryzoni. Niektóre z badanych zwierząt były poddane delikatnym elektrowstrząsom, kiedy zbliżały się do innego osobnika. Miało to nawiązywać do fobii społecznych.

Z eksperymentu wynika, że zwierzęta, które otrzymały bakterie od osób z zaburzeniami niechętnie zbliżały się do innych. - Nigdy w pełni nie wyzdrowiały, aby móc ponownie żyć w społeczności — przekazał naukowiec. Z kolei gryzonie, które otrzymały próbki od zdrowych uczestników badania, szybko odzyskiwały chęć do kontaktów społecznych. Nawet w późniejszym czasie poziom hormonów czy parametry układu odpornościowego różniły te dwie grupy gryzoni. Profesor John Cryan podkreślił, że różnice dotyczyły głównie poziom oksytocyny — hormonu odpowiedzialnego za tworzenie więzi.

Cytowane wyniki badań zachęcają do większej dbałości o jelita w kontekście zdrowia psychicznego.