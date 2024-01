"Pozywam smog". Sprawa Grażyny Wolszczak zmieniła podejście wymiaru sprawiedliwości do roszczeń obywateli

Artystka podkreśla, że ''mamy prawo wymagać od rządzących podejmowania działań, które nie będą fikcją''.

- Doceniam, że samorządy robią coraz więcej, by podnieść jakość powietrza, ale to wciąż kropla w morzu. Smog to cichy zabójca, który zabija powoli, ale skutecznie i nieodpowiedzialne jest odwracanie głowy — mówi Grażyna Wolszczak.

Aktorka zwraca uwagę na badania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, z których wynika, że w wyniku oddziaływania smogu co roku w Polsce umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób.

Skarb Państwa nie wypłacił zadośćuczynienia

Prawomocny wyrok w sprawie założonej przez aktorkę zapadł w 2021 roku. Zasądzono 5 tysięcy zł zadośćuczynienia na rzecz powódki. Zgodnie z wolą aktorki pieniądze miały trafić do stowarzyszenia UNICORN, które pomaga osobom chorym na nowotwór i ich rodzinom. Skarb Państwa do tej pory nie wypłacił jednak zasądzonej kwoty.

Pełnomocnik Grażyny Wolszczak mec. Radosław Górski wyjaśnia, że zadecydowała o tym skarga nadzwyczajna, która wpłynęła do sądu.