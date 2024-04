Turystyka snu coraz bardziej popularna. Na czym polega i kto powinien z niej skorzystać?

Gdy snu jest za mało

Niedostateczna ilość snu oznacza nie tylko obniżony poziom koncentracji następnego dnia, ale też prowadzi do szeregu innych niepożądanych konsekwencji, których tak łatwo uniknąć, zapewniając sobie odpowiedni poziom odpoczynku. – Niedostateczna ilość snu prowadzi do zmniejszenia zdolności kognitywnych, takich jak pamięć, uwaga i zdolność rozwiązywania problemów – wyjaśnia Marta Wiercińska. – Psychoanalitycznie, brak snu może powodować zwiększoną agresję i frustrację z powodu nieprzetworzonych emocji. Behawioralnie, może to prowadzić do negatywnych nawyków, takich jak nadużywanie kofeiny, co jeszcze bardziej zakłóca cykl snu. Psychodynamicznie, chroniczny niedobór snu może powodować ogólne uczucie niepokoju i zwiększoną podatność na stres – dodaje.

Zapotrzebowanie na sen jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników, jak choćby wiek, ale też i uwarunkowania genetyczne. – Sen jest zbudowany z cykli, które u różnych osób trwają od 80 do 120 minut. Przeciętnie dorosła osoba potrzebuje około czterech takich cykli w ciągu nocy – wyjaśnia dr hab. n. med. Sylwia Fudalej. – Natomiast są osoby, które potrzebują sześciu cykli snu, aby mieć poczucie dobrego wypoczynku. Stąd łatwo policzyć, że ta właściwa liczba godzin snu dla różnych osób może być bardzo odmienna. Warto też przypomnieć, że zapotrzebowanie na sen zmniejsza się z wiekiem. W czasie dorastania sen jest dłuższy. Charakterystyczne dla młodzieży jest opóźnienie fazy snu (sen zaczyna się zwykle po północy i trwa do 9-10 rano). Osoba dorosła śpi krócej, średnio 7-9 godzin. Natomiast osoba w wieku podeszłym – jeszcze krócej, zwykle 5-6 godzin. Z wiekiem sen staje się płytszy, bardziej przerywany. Osoba starsza zwykle kładzie się spać wcześniej i wcześniej wstaje, często drzemie w ciągu dnia – zaznacza psychiatra.

Nie tylko obniżona koncentracja i senność

Koncentrując się na wykonaniu pilnego zadania, wymagającego wielogodzinnej pracy, również w godzinach nocnych, można następnego dnia dobitnie odczuć konsekwencje niedoborów snu. Jak podkreślają specjaliści, skutki braku snu mogą mieć jednak charakter długofalowy i przybierać znacznie poważniejszą formę niż jedynie senność i spadek koncentracji uwagi. – Zbyt mała ilość snu powoduje, już po jednej nieprzespanej nocy czujemy senność w ciągu dnia, mamy problemy z koncentracją uwagi, ze zmobilizowaniem się do swoich zadań – wymienia dr hab. n. med. Sylwia Fudalej. Jeżeli deprywacja snu trwa dłużej, może zwiększać ryzyko rozwoju poważnych chorób somatycznych takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, otyłość, cukrzyca typu drugiego, udar, ale również zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji i zaburzeń lękowych. Niedobór snu najczęściej jest wtórny do przewlekłej sytuacji stresowej, z drugiej strony bezsenność jest przyczyną przewlekłego stresu. Zwykle pacjenci denerwują się, że nie mogą spać i odczuwają lęk przed nieprzespaną nocą. W przewlekłym stresie następuje zwiększone wydzielanie kortyzolu, co z kolei może mieć takie poważne następstwa fizjologiczne jak śmierć komórek mózgowych, na przykład komórek hipokampa, czyli struktury odpowiedzialnej za pamięć i uczenie się. Kortyzol razem z hormonem odpowiedzialnym za gromadzenie się tłuszczu w komórkach, czyli neuropeptydem Y, przyczynia się do otyłości brzusznej. Jednocześnie do otyłości predysponuje również wzrost stężenia innego hormonu stresu – noradrenaliny, co może prowadzić do zwiększenia apetytu, zwłaszcza na węglowodany i słodycze – zastrzega psychiatra.

Nadrabianie niedoborów snu

Zaległości w ilości snu niezbędnego do odpowiedniej regeneracji organizmu nie da się nadrobić w zaplanowanym z góry terminie. Nie można też spać „na zapas” – Niestety to tak nie działa, choć byłoby to bardzo wygodne – przyznaje dr hab. n. med. Sylwia Fudalej. – Regulacja procesu snu jest bardzo złożona i nie do końca poznana. Jest uwarunkowana biologicznie. Nie można jej oszukać, nie można nauczyć się spać krócej. Po kilku niedospanych nocach niedobór snu narasta i organizm musi ten deficyt wyrównać w kolejnej nocy, kiedy to sen jest dłuższy. Trzeba pokreślić, że nie tyle długość snu jest istotna, co jego jakość z dużą ilością snu głębokiego (stadium N3 snu NREM) – podkreśla.

Marta Wiercińska przyznaje, że wprawdzie krótkotrwałe „odsypanie” jest możliwe, to jednak chroniczne niedobory snu nie mogą być całkowicie „nadrobione”. – Behawioralne podejście sugeruje regularność i stabilność jako kluczowe elementy zdrowego snu, ponieważ nieregularne wzorce snu mogą perturbować wewnętrzny zegar ciała. Z psychoanalitycznej i psychodynamicznej perspektywy, snu nie można traktować jako zmienna, którą można manipulować bez konsekwencji, a regularny sen jest niezbędny dla emocjonalnej i psychicznej równowagi – wyjaśnia psycholog kliniczny.