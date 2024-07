Brak zębów trzonowych przyspiesza siwienie włosów? Nowe ustalenia badaczy

Dokuczliwe efekty braku uzębienia

Niezależnie od przebiegu i wyników zaprezentowanego badania, ekspertki zgodnie podkreślają, że stan uzębienia ma niezaprzeczalny wpływ nie tylko na wygląd, ale i samopoczucie danej osoby, co przekłada się na pewność siebie lub jej brak, w przypadku, gdy ubytki lub niezadowalający wygląd zębów nie pozwalają na spontaniczny, nieskrępowany uśmiech. – Od dawna wiemy, że brak zębów, nie tylko trzonowych, niesie ze sobą wiele konsekwencji, przede wszystkim dla innych zębów, które mogą się przemieszczać, przesuwać, rotować czy nawet wysuwać z zębodołu, co nazywamy efektem Godona. Oprócz tego brak zębów to obciążenie stawów skroniowo-żuchwowych, które może skutkować bólem, klikaniem i przeskakiwaniem w stawach oraz migrenowymi bólami głowy, karku czy obręczy barkowej. Luki w uzębieniu oznaczają większe obciążenie pozostałych zębów, przez co mogą się nadmiernie ścierać, a szkliwo kruszyć lub pękać. Z punktu widzenia zdrowia, brak pełnego uzębienia to trudności w poprawnym przeżuwaniu pokarmu, co z kolei obciąża układ pokarmowy, w skrajnych przypadkach może prowadzić także do niedoborów żywieniowych. Ważne, żeby braki uzupełniać, co zapobiegnie kaskadzie problemów, umożliwi nam prawidłowe odżywianie się, ale też wpłynie na nasze relacje z innymi osobami – wyjaśnia lek. dent. Ewa Słupińska.

Osoby z brakami uzębienia odnotowują też inne dokuczliwe efekty zdrowotne takiego stanu, jak choćby zmiany kształtu twarzy, zanik kości na skutek noszenia protez, utrudnione żucie i wymowa. Do tego dochodzą kłopoty związane ze społecznym funkcjonowaniem, takie jak poczucie nieatrakcyjności czy trudność w wykonywaniu obowiązków zawodowych. – Problemy z uzębieniem wywołują poczucie wstydu, mają wpływ na wykonywanie pracy, poświęcanie się swojemu hobby i ogólną jakość życia – zauważa dr Sobczak. – Tymczasem pełne uzębienie to nie fanaberia, a możliwość powrotu do pełni życia, odzyskany komfort normalnego jedzenia, pożegnanie obaw o niezręczne towarzysko sytuacje związane z wypadnięciem protezy z ust w najmniej odpowiednim momencie – dodaje dr Sobczak.





Co gryzie silversów?

Według przeprowadzonego z inicjatywy dr Sobczak badania „Co gryzie silversów?”, ponad 9 milionów Polaków choruje na bezzębie, a brak 3 do 4 zębów dotyczy ponad połowy mieszkańców kraju. – To są zastraszające liczby, wynikające między innymi z obawy o mówieniu otwarcie na temat problemów z uzębieniem. Wielu osobom wydaje się, że są z tym problemem sami, a tymczasem to wszystko da się rozwiązać. Każdemu można i trzeba w tej kwestii pomóc – podkreśla inicjatorka badania, dr Barbara Sobczak.

Badanie, zrealizowane w czerwcu 2024 roku uwzględniające prawie 1200 Polaków, pozwoliło ustalić, że w przypadku niemal połowy ankietowanych zmagających się z brakiem uzębienia ten stan wpływa na ich samoocenę. Zdaniem 45 proc. badanych taka sytuacja obniża ich atrakcyjność w oczach innych. Co piąta osoba unika spotkań towarzyskich lub/i czuje się wykluczona społecznie. – Gdy rozmawiam z pacjentami, uderzające jest dla mnie za każdym razem, jak destrukcyjny wpływ na ich życie mają problemy z uzębieniem. Wbrew pozorom nie chodzi głównie o kwestie funkcjonalne związane z komfortem jedzenia czy kwestie zdrowotne. Braki zębowe niesamowicie ograniczają ich aktywność, kontakty towarzyskie, odbierają im pewność siebie, sprawiają, że unikają sytuacji społecznych, a w niektórych przypadkach wręcz wychodzenia z domu. To zrozumiałe, że choćby cieszyli się świetnym zdrowiem i byli pełni energii, silversom trudno przy takich ograniczeniach osiągnąć długofalową satysfakcję i radość życia – zauważa dr Barbara Sobczak.

Teraz czas na mnie

Tymczasem u pacjentów, którzy zdecydowali się podjąć działania w celu rekonstrukcji uzębienia, zmiany nie tylko w wyglądzie, ale i zachowaniu oraz podejściu do życia, są widoczne natychmiast. – Nasi pacjenci rozkwitają. Rekonstrukcja uzębienia wpływa na ich rzutkość, wygląd, sprężystość, sprawność fizyczną – wymienia dr Barbara Sobczak. – Nie ma przesady w stwierdzeniu, że wielu z nich odzyskuje swoje życie. Często obserwuję później w social mediach, że zaczynają mieć mnóstwo pomysłów na wzbogacenie swojej codzienności. Okazuje się, że leczenie, które pozornie obejmuje „tylko” jamę ustną, zmieniło dużo więcej – dodaje.