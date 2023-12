– W tym roku mamy do czynienia z nową sytuacją – podkreśla Magdalena Czupryńska, Marketing Director Centrum Handlowego Riviera w Gdyni. – Wigilia przypada w niedzielę i według nowej ustawy jest dniem wolnym od handlu. Oznacza to, że piątek i sobota 21-22 grudnia będą ostatnimi dniami, w których zrobimy zakupy. W Centrum Riviera w ostatni handlowy weekend niektórzy najemcy zdecydowali się wydłużyć godziny otwarcia swoich sklepów, by klienci zrobili je w możliwie najbardziej komfortowych warunkach – dodaje.

Zakupy w Wigilię 2023. Które sklepy będą otwarte w niedzielę 24 grudnia?

W prezenty i kreacje na świąteczne okazje lepiej zaopatrzyć się z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pozostawiając takich zakupów na wigilijną niedzielę. Jeśli natomiast w trakcie przygotowania świątecznych potraw okaże się, że w domu brakuje niezbędnych artykułów spożywczych, z pomocą przyjdzie choćby osiedlowy sklep Żabka, w którym tego dnia będzie można niezbędne rzeczy dokupić.

Jak informuje Biuro Prasowe Żabka Polska, w dniach 24-26 grudnia 2023 (niedziela - wtorek, Wigilia i Święta Bożego Narodzenia) obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty – czytamy w komunikacie Biura.

Które sklepy mogą być czynne w niedziele niehandlowe?

Kwestię możliwości otwarcia niektórych sklepów w niedziele niehandlowe wyjaśnia Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, zrzeszającej około 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG (Fast-moving consumer goods – branża dóbr szybkozbywalnych – przyp. red.).

– Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele przewiduje 30 wyjątków. Jeden z nich polega na tym, że w niedziele niehandlowe sklep może pozostać otwarty, jeśli za ladą staje właściciel lub członkowie rodziny – wyjaśnia Ptaszyński – Sklepy zrzeszone w Polskiej Izbie Handlu w dominującej większości mogą pracować w niedziele niehandlowe na podstawie między innymi tego właśnie wyjątku. W tych dniach ruch w małych sklepach jest wzmożony, ponieważ dyskonty są nieczynne, podczas gdy klienci potrzebują zrobić zakupy – dodaje – Przy czym nie chodzi tu oczywiście o artykuły typu non-food, czy elektronikę, ponieważ tego typu rozległych sklepów nie da poprowadzić jednoosobowo ani z udziałem członków rodziny – podkreśla prezes Polskiej Izby Handlu.