Na Instagramie można zarobić dużo pieniędzy. Cieszę się jednak, że w strukturze przychodów mojej firmy to nie jest największy kawałek tortu. Nie potrafiłabym oprzeć swojego bezpieczeństwa i komfortu finansowego o profil na Instagramie - gdyby ta platforma została zamknięta dzisiaj, a różne są głosy co do jej przyszłości, nic by się u mnie nie zmieniło. Dla mnie Instagram jest dodatkiem. To łatwy pieniądz, ale cieszę się, że to tylko poboczne źródło dochodów.

Jakie ma pani pomysły na monetyzację swojego profilu?

Bezpieczeństwo finansowe, które gwarantuje mi moja firma szkoleniowa sprawia, że przychody z Instagrama mogę traktować jako łatwy dodatkowy zarobek. Komfort finansowy pozwala mi też wybierać, co chcę zareklamować na swoim profilu. Chętnie angażuję się w promocję akcji edukacyjnych, zdarza mi się reklamować marki, które lubię, z których korzystam, ale dbam o to, żeby odbywało się to na moich zasadach. Staram się dla każdej współpracy znaleźć kontekst i pretekst językowy, dopasowany do mojego profilu i w oparciu o nie przygotować rolkę lub post sponsorowany. Nie reklamuję produktów, których nie znam, miejsc, w których nie bywam, restauracji, w których nie jadam. Jeśli klient nie jest zainteresowany dopasowaniem się do mnie, nie podejmujemy współpracy.

No właśnie rolki – to pani format!

Jestem radiowczynią i newsowczynią. Lubię krótkie formy wyrazu. Jeśli coś ma być powiedziane w czterech zdaniach, powiem w dwóch i pół. I dlatego twierdzę, że rolki zostały stworzone dla mnie. Był moment, kiedy przeżywałam głęboki kryzys twórczy na Instagramie i nie mogłam przekroczyć granicy 100 tys. obserwatorów. Chciałam, żeby konto rosło i się rozwijało, jednak zasięgi moich stories spadały (kiedy Instagram wprowadził rolki zaczął promować je kosztem stories). Wtedy postanowiłam wypróbować nowy format i stworzyć rolkę językową. A że nagrywałam już wtedy pierwsze rolki na Tiktoka, wrzuciłam jedną również na Instagram, żeby zobaczyć, co się wydarzy. No i się wydarzyło! Tworzenie rolek daje mi dużo radości jako twórczyni. Niektóre z nich mają po milionie, a nawet dwa mln odtworzeń. Wciąż myślę, że to niezwykłe, że ludzie chcą to oglądać i tego słuchać.