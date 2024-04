Przerwy w pracy pozwalają wspiąć się na wyżyny intelektu. Jak to działa?

Pozwolić oczom odpocząć

Nadmiar bodźców oraz czasu spędzanego przed ekranami urządzeń prowadzą do ogólnego przemęczenia organizmu oraz nadwerężenia oczu. – Nasze oczy nie mają wytchnienia i relaksu. Bez wystarczającego odpoczynku ciągła, wytężona akomodacja gałki ocznej powoduje zmęczenie narządu wzroku, co najczęściej objawia się pieczeniem powiek, zaczerwienieniem spojówek, przejściowym pogorszeniem widzenia, bólem oczu i głowy – wymienia profesor Makomaska-Szaroszyk. – Światło niebieskie emitowane przez używane obecnie dłużej i częściej laptopy, tablety, telefony, telewizory prowadzi do zmęczenia się oczu. Częściej też należy starać się mrugać, aby rozprowadzać film łzowy po rogówce. Podczas pracy przy monitorze robimy to zbyt rzadko, co sprzyja wysychaniu rogówki i spojówek. Korzystne jest umieszczenie ekranu komputera, laptopa poniżej linii naszego wzroku. Warto robić sobie podczas pracy przy monitorze przerwy co ok. 30 min. (jeśli to oczywiście możliwe) i wtedy starać się patrzeć w dal, najlepiej na zieleń. Dobrym ćwiczeniem jest zamknięcie na chwilę oczu, zaciśnięcie powiek, otwarcie ich i znowu patrzenie w dal kilka minut – rekomenduje ekspertka.

Oprócz odpoczynku dla oczu należy zadbać też o relaks polegający na oderwaniu się od zawodowych obowiązków choćby na kilka chwil w trakcie intensywnego dnia w pracy. – Dobrze wykorzystana przerwa w pracy jest bardzo ważna. Dzięki niej możemy się zrelaksować, nabrać sił do dalszego działania. Organizm ludzki nie jest w stanie pracować intensywnie bez przerwy z taką samą uwagą. Niewątpliwie robienie kilku przerw w czasie pracy okaże się dobrodziejstwem nie tylko dla naszych oczu, ale także, co równie istotne, dla mózgu i systemu nerwowego. Idealnie, taki kilkunastominutowy „reset” po około 2 godzinach pracy powinien polegać na spacerze, rozmowie, zajęciu się tym, co naprawdę lubimy – podkreśla profesor Makomaska-Szaroszyk.

Wyżyny intelektu w wybranych momentach dnia

Mając na uwadze te godziny w ciągu dnia, kiedy ludzki mózg funkcjonuje najbardziej wydajnie, oraz momenty obniżonej koncentracji, warto tak zorganizować czas pracy, by uwzględnić te zmienne. Krótkie drzemki w ciągu dnia, choć z pewnością nie zawsze możliwe do wykonania, mogłyby okazać się zbawienne, by na nowo odzyskać energię do działania. – Powszechnie wiadomo, że wyżyny naszego intelektu przypadają na godziny poranne, od ok. 6:00 do 13:00 i popołudniowo-wieczorne, od 15:00 do 21:00 – wymienia profesor. – Nie bez przyczyny, pora lunchu przypada między tymi godzinami. W tym czasie mamy szansę dostarczyć naszemu organizmowi tlen, niezbędne składniki odżywcze, wodę i odrobinę relaksu. W Japonii nadal praktykuje się także krótkie drzemki; jak wiadomo właściwa ilość snu jest wprost proporcjonalna do energii, którą po dobrze przespanej nocy, jesteśmy w stanie wykorzystać w naszej pracy, niezależnie od tego czy wykonywany zawód wymaga wysiłku fizycznego czy intelektualnego – zauważa ekspertka.

Czytaj więcej Biznes i prawo Liderka, managerka, szefowa – to nie są synonimy Trzy terminy używane dla opisania kompetentnych, silnych kobiet obdarzonych władzą. Dlaczego nie są to synonimy i co decyduje o różnicach? Wyjaśnia Edyta Kwiatkowska-Pelizg, trenerka przywództwa i komunikacji.

Na efekty przeciążenia pracą, nieustannego dokładania sobie obowiązków i niewystarczającej ilości snu nie trzeba długo czekać. Mogą one przybierać różnorodne formy i niejednokrotnie wymagać wsparcia ze strony specjalistów. – Ciągła praca, nieustanne narażenie na stres i brak możliwości odreagowania, prowadzi do szeregu dolegliwości psychosomatycznych, w tym depresji, nerwicy, problemów z koncentracją, zaburzeń snu, braku apetytu, chorób autoimmunologicznych oraz ogólnego niezadowolenia z siebie. Z fizyki wiadomo, że każdy silnik, który ciągle pracuje, prędzej czy później ulegnie zatarciu – konstatuje profesor Makomaska-Szaroszyk.

Aby takiej sytuacji zapobiec, warto na bieżąco regenerować organizm, możliwie jak najczęściej odrywać wzrok od ekranu komputera, a decydując się na przejażdżkę rowerem po godzinach pracy, nie naśladować filmowej Jules, przemierzającej jednośladem przestrzenie biurowe, tylko dać odpocząć – sobie i swoim oczom – na świeżym powietrzu. Dla zwolenników mniej aktywnych form relaksu drzemka po pracy sprawdzi się doskonale – i to najlepiej taka, bez telefonu w zasięgu wzroku.