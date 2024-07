Nietypowe benefity dla pracowników szkodzą firmie. Jak działa zjawisko carewashing?

Jak podkreśla Izabela Kielczyk, sam pomysł wprowadzania do organizacji systemów motywacyjnych w postaci zajęć medytacji, sesji jogi czy mindfulness ma swoje zalety, ponieważ pozwala na tak potrzebne w obecnych czasach wyciszenie, skupienie się na własnych emocjach i nabranie dystansu do codziennych obowiązków. – Wszyscy żyjemy w niesamowitym tempie, więc nauka medytacji czy psychologiczne wsparcie dla pracowników są jak najbardziej wskazane. Natomiast to nie może być jednorazowe wydarzenie. Powinno mieć też związek z polityką firmy, czyli tym, co w danej organizacji dzieje się na co dzień. To od managerów i leaderów w dużej mierze zależy, czy takie nagrody będą korzystne dla pracowników, bo jeśli na co dzień zespoły mierzą się z nadmierną krytyką i wymaganiami, tego typu terapie czy spotkania niczemu nie służą. Jeśli w samej organizacji nic się nie zmienia, to trudno, aby pracownicy nie zauważyli nieszczerości w postawie kadry zarządzającej. Odczuwają złość i mają przeświadczenie, że nawet jeśli zaproszony na szkolenie specjalista porusza ciekawe kwestie, to takie działania nie będą wprowadzone w życie w ich organizacji – zauważa Izabela Kielczyk.



Znajomość potrzeb zespołu

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że preferencje pracowników co do sposobów ich nagradzania są indywidualne. Proponowane singlom nagrody w postaci darmowych zajęć jogi po godzinach mogą nie spotkać się z entuzjazem ze strony rodzica, który po wyłączeniu komputera w szybkim tempie przemieszcza się na inny koniec miasta, by odebrać dzieci z przedszkola. – Są to personalne preferencje. Dla kogoś motywujący będzie event z jogą, dla kogoś innego zawody rowerowe, dzień wolny od spotkań, możliwość pracy zdalnej, opieka dla dzieci w czasie wakacji, szkolenie z interesującej dziedziny, zbiórka na szczytny cel, spotkania z psychologiem. Dlatego ważne jest, żeby manager, który zarządza zespołem, wiedział co dla mnie jest ważne i czego potrzebuję, żeby angażować się w pracę i czerpać z niej satysfakcję – wymienia Joanna Marszalska.

Uważny manager wsłuchujący się w potrzeby własnego zespołu potrafi umiejętnie dostosować system nagród nie tylko do indywidualnych preferencji swoich pracowników, ale i do wizerunku oraz wartości reprezentowanych przez jego organizację. Tak zdefiniowana strategia doceniania zespołów za codzienną pracę czy pomyślne zakończenie projektu będzie po prostu zachętą do działania, nie mającą niczego wspólnego z „carewashing”, a już na pewno ze spełnianiem niestandardowych zadań polegających na poszukiwaniu izolatu białka dla dbającego o formę, ekscentrycznego szefa.

Informacje o ekspertkach: Joanna Marszalska Psycholog biznesu z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Certyfikowany Scrum Master. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Domu Małego Dziecka im. J. Brzechwy w Krakowie oraz we współpracy z Fundacją Itaka. Jest aktywnym trenerem, prowadzi grupy i warsztaty rozwojowe m.in. zarządzanie stresem, kobiece zarządzanie w męskim świecie, neuroróżnorodność, relacje w biznesie. Jest również absolwentką SGH.