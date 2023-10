Nie lubię złośliwych komentarzy i nie lubię skupiać na nich swojej uwagi. To błędne koło. Uważam natomiast, ze ranking SELFMADE kobiet powinien się różnić od rankingu najbogatszych Polek. Równocześnie nie jest dla mnie istotne to, w jaki sposób kobieta się wzbogaciła. Ważne jest, co robi ze swoim majątkiem. Nieporównywalnie większą wartością jest dla mnie spadkobierczyni majątku, która mądrze nim zarządza, pomaga potrzebującym, niż kobieta, która jest SELFMADE, ale nie dzieli się z innymi swoim sukcesem.

Jakaś rada dla polskich przedsiębiorczyń, które marzą o kwalifikacji do 50 najbogatszych?

Dla mnie z samego założenia to zły kierunek marzeń. Czy nie lepiej jest marzyć, żeby zrobić coś prawdziwie dobrego, co ma pozytywny wpływ na życie drugiego człowieka? Kiedy jesteśmy w tym prawdziwe, kierujemy się pasją, silnymi wartościami, mamy poczucie realizowania misji, sukces nadejdzie. Jestem przykładem tego, że droga oparta na konsekwentnym realizowaniu misji, pasji, realnych wartościach i autentyczności sprawdza się w biznesie.

Jak pani udaje się przetrwać w świecie biznesu?

Dla mnie najważniejszym jest zachować prawdziwe wartości, najżywszą jakość, uważnie słuchać i odpowiadać na potrzeby rynku.