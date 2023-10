Sofia Coppola - mistrzyni subtelności i niedopowiedzeń

Rodzina z Hollywood

Powiedzieć, że Sofia Coppola pochodzi z filmowej rodziny, to jakby nic nie powiedzieć. Z filmem związany jest nie tylko jej ojciec, ale też dziadek (Carmine Coppola – kompozytor, który za ścieżkę dźwiękową do „Ojca Chrzestengo” dostał Oscara), kuzyn (Nicolas Cage – aktor nagrodzony Oscarem za rolę w „Zostawić Las Vegas”) i brat (Roman Coppola - scenarzysta). W sumie krewni Coppoli ponad 20 razy byli nominowani do Oscarów. Chrapkę na karierę filmowca miał także drugi brat Sofii - Gian-Carlo. Chciał być producentem filmowym, ale zmarł tragicznie w wieku 22 lat. Jego córka Gia, która przyszła na świat już po śmierci ojca, jest dziś znaną wśród młodzieży reżyserką. Kręci teledyski i nagrywa pełnometrażowe filmy. W roli reżyserki swoich sił spróbowała także matka Sofii – Eleanor Coppola, która w tej roli zadebiutowała, mając 80 lat. Jej „Paryż może zaczekać” bazuje na osobistych doświadczeniach mierzenia się z małżeńskimi kryzysami. Diane Lane, która w filmie zagrała główną kobiecą rolę, powiedziała: „Kobieta, żona, która przez pół wieku żyła w cieniu męża, decyduje się wyjść z ukrycia i nakręcić swój pierwszy film w wieku 80 lat? Przecież to brzmi jak najpiękniejsza bajka! Musiałam w tym uczestniczyć!”.

Moc ciszy

Można pomyśleć, że mając takie geny i wzorce, Sofia Coppola jest wręcz skazana na sukces. Z każdym filmem pokazuje jednak, że to nie dzięki nazwisku zdobywa uznanie w filmowym świecie. Przez lata wypracowała swój indywidualny styl - zamiłowanie do nieśpiesznej narracji, pokazywania kameralnych i intymnych relacji między jedynie kilkoma bohaterami, misterne kreślenie kobiecych postaci. Coppola jest mistrzynią niedopowiedzeń, czemu najdosadniej dała wyraz końcową sceną swojego, póki co, najbardziej docenionego filmu „Między Słowami” – kiedy Bob w drodze na lotnisko dostrzega na ulicy Charlotte, wybiega z taksówki i podbiega do kobiety. Obejmują się, a on szepcze jej coś do ucha, na co ona odpowiada kiwnięciem głowy. Ta scena przeszła do historii kina jako jedna z najbardziej tajemniczych, bo nikt nie wie, co takiego Bill powiedział Charlotte. Wielokrotnie pytano o to reżyserkę, ta w końcu miała odpowiedzieć: „Ludzie zawsze pytają mnie, co mówią, a ja lubię odpowiedź Billa [Murraya]: to między kochankami. Więc zostawmy to tak”.

Coppola w swoich filmach pięknie gra spojrzeniami, gestami i w czasach, kiedy wszyscy nawzajem wokół się przekrzykują, udowadnia, że cisza może wybrzmieć mocniej niż 1000 słów.