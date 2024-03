Wybitna. Najlepsza? Aktorka – Carey Mulligan. Oscary 2024 to jej czas

Wyzwaniami na pewno okazały się role w bardzo dobrze ocenionych filmach „Drive” oraz „Wstyd” (oba z 2011 roku). W tym pierwszym partnerowała Ryanowi Goslingowi. I o ile dziś trudno sobie wyobrazić kogokolwiek innego niż Carey Mulligan w roli Irene Gabriel, miłości tytułowego kierowcy, to początkowo rola ta była przeznaczona dla zupełnie innego typu aktorki.

Według samej Mulligan oryginalny scenariusz przedstawiał Irene jako nieco starszą Latynoskę o imieniu Irina, ale po tym, jak Mulligan doskonale wypadła na przesłuchaniu i zachwyciła reżysera Johna Refna, zmienił on swoje podejście do postaci. W drugim filmie (w reż. Steve’a McQueena) aktorka zagrała niezwykle trudną i wymagającą emocjonalnie rolę siostry seksoholika (Michael Fassbender), a rolę tę dostała nie tylko ze względu na swój talent, ale i upór. Mulligan przyznała, że spotkała się z McQueenem w sprawie filmu i nie pozwoliła zakończyć spotkania, dopóki nie dostała roli: - Byłam… bardzo, bardzo zdeterminowana i pełna zapału do tego stopnia, że w pewnym momencie wsiadłam z nim do taksówki do Soho, tylko dlatego, że on już próbował zakończyć spotkanie - powiedziała w wywiadzie dla „Deadline”. - Po prostu nie dawałam mu spokoju i myślę, że ostatecznie zmęczyło go moje naleganie. Rola Sissy przyniosła jej uznanie, choć film był mocno krytykowany za liczne rozbierane sceny (w których Carey wystąpiła bez pomocy dublerki).

“Nie byłam zachwycona moją pracą w ‘Wielkim Gatsbym’. Nie jestem pewna, czy trochę się pogubiłam, bo onieśmielała mnie skala tego przedsięwzięcia”

Mulligan wypowiedziała te słowa w wywiadzie dla „Variety”, tuż po premierze filmu. Jak się okazało, przeczucia jej nie zawiodły. Choć melodramat Buzza Luhrmanna, w którym wcieliła się w pierwszoplanową rolę, Daisy Buchanan, u boku Leonardo DiCaprio (co zresztą było jej dziecięcym marzeniem), osiągnął sukces kasowy, to był również szeroko krytykowany i poza dwoma Oscarami za kostiumy i scenografię (i nagrodami BAFTA w tych samych kategoriach), nie zdobył nagród typowo aktorskich. To był jedyny raz, kiedy aktorka zgodziła się zagrać w amerykańskiej superprodukcji. Z ulgą i ku uciesze publiczności, powróciła do ambitnych ról.

"To nie jest jedynie problem Hollywood. To globalna kwestia. Kobiety muszą być równo wynagradzane za swoją pracę i mieć równe szanse na awans”

To, jak istotne są dla niej postaci, które gra i jak mocno w nie wierzy, Mulligan potwierdziła występując w filmach „Sufrażystka” oraz „Obiecująca.Młoda.Kobieta”. Rola Maud Watts, radykalnej feministki, która skłania się ku przemocy w imię obrony praw kobiet, przeszła bez wielkiego echa, jednak dla samej aktorki była niezwykle ważna. Mulligan od lat angażuje się bowiem w inicjatywy w obronie praw kobiet – nie tylko w przemyśle filmowym. Poza światem kina, Mulligan jest oddana różnym akcjom charytatywnym, wspierając organizacje walczące o równość płci. Otwarcie sprzeciwia się również seksizmowi w Hollywood. A ten dotknął jej osobiście. Recenzent „Variety” opisując film „Obiecująca. Młoda. Kobieta”, określił fenomenalną Mulligan jako „niedostatecznie atrakcyjną” (w rzeczywistości niewystarczająco seksowną) do roli kobiety, która mści się na facetach za ich seksistowskie grzechy. - To mnie nie zraniło, ale doprowadziło do szału. Pomyślałam: Serio, teraz, w 2020 roku i to w przypadku takiego filmu, piszesz coś takiego?! Nie mogłam znieść, że w tak znaczącej gazecie krytyka wyglądu stanowić może część rzetelnej recenzji – mówiła. Inni krytycy nie mieli problemu z docenieniem kunsztu Mulligan i za rolę polującej na mężczyzn tyleż błyskotliwej, co bezwzględnej Cassie, Carey otrzymała drugą nominację do Oscara.

W tym roku angielska aktorka powalczy po raz kolejny o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, tym razem za rolę w filmie „Maestro” (film ma zresztą szansę aż na siedem statuetek). W opowieści o słynnym, kontrowersyjnym kompozytorze i dyrygencie Leonardzie Bernsteinie Mulligan gra jego żonę i wielką miłość, malarkę Felicię Montealegre Cohn Bernstein. Ponieważ pasją Felicii było tworzenie obrazów, Mulligan w ramach przygotowań do roli zapisała się na zajęcia z malarstwa. - Nie chciałam wyglądać, jakbym nie wiedziała, co robię. A te zajęcia bardzo mi się spodobały – powiedziała w wywiadzie dla „Variety”.