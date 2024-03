Meghan Markle ostro o szerzeniu nienawiści w sieci

To musi się zmienić

W odbywającym się w Teksasie corocznym festiwalu SXSW z okazji Dnia Kobiet, Meghan Markle wystąpiła w roli prelegentki. Podczas szczerej wypowiedzi wróciła wspomnieniami do trudnych momentów, kiedy będąc w ciąży padła ofiarą zastraszania ze strony internautów. Choć stara się dystansować od krzywdzących komentarzy i dbać o swój dobrostan psychiczny, to jednak toksyczne zachowania internautów nazwała wprost brakiem człowieczeństwa – Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie potrafią być tak nienawistni. To nawet nie jest wulgarne. To jest okrutne – podsumowała.

W dalszej części wypowiedzi była gwiazda serialu Suits wyznała, że krzywdzących i pełnych nienawiści wypowiedzi pod jej adresem doświadczyła będąc w ciąży zarówno z synkiem Archiem, który urodził się w 2019 roku, jak i z córeczką Lilibet, która przyszła na świat dwa lata później – To musi się zmienić. – mówiła z pełną stanowczością – Wiem, że stoją za tym duże pieniądze, ale nawet jeśli przynosi to profity finansowe, takie zachowania nie mają sensu – podkreślała.

Nie zrobiłabyś tego mamie ani córce

Konferencja zatytułowana Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On And Off The Screen (Przełamywanie Barier, Kształtowanie Narracji: Przywództwo Kobiet Na Ekranie i Poza Nim – przyp. red.) poświęcona była też reprezentacji i sposobie przedstawiania kobiet w przemyśle filmowym i rozrywkowym. W gronie rozmówczyń znalazły się dziennikarka Katie Couric, aktorka Brooke Shields, autorka Nancy Wang Yuen i redaktorka Errin Haines.