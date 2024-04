Duffy napisała do fanów po 4 latach milczenia. Tyle upłynęło od wyznania o porwaniu i gwałcie

Trudne proszenie o pomoc

„Nie wstydzę się powiedzieć, że spędziłam prawie dziesięć lat zupełnie sama i nadal boli mnie serce, gdy to piszę. Jestem to sobie winna, czuję się zobowiązana do wyjaśnienia, jak trudne było moje zdrowienie i w końcu to ujawnić. Mam nadzieję, że pocieszy cię to i sprawi, że poczujesz się mniej zawstydzony, jeśli czujesz się samotny” – zwróciła się do swoich odbiorców, opowiadając o strachu przed pójściem na policję, przed groźbami oprawcy w przypadku ujawnienia jego tożsamości, wstydzie, poczuciu winy i innym uczuciom, jakie towarzyszą ofiarom przemocy.

„W tych godzinach przypominają mi się słowa Mayi Angelou, która powiedziała kiedyś, że ‘nie ma większej agonii niż noszenie w sobie nieopowiedzianej historii’” – tłumaczyła. Maya Angelou (wł. Marguerite Ann Johnson) to zmarła w 2014 roku amerykańska pisarka, poetka, reżyserka, producentka i aktorka. W wieku ośmiu lat była molestowana seksualnie i gwałcona przez partnera matki. Kiedy zwierzyła się bratu, on zaalarmował całą rodzinę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, ale tylko na jeden dzień. Cztery dni po zwolnieniu z aresztu został zamordowany, prawdopodobnie przez wujka małej Marguerite. Dziewczynka po tych zdarzeniach milczała przez prawie pięć lat. Biografowie Angelou zwracają uwagę, że właśnie w tym okresie rozwinęła swoją niezwykłą pamięć, miłość do literatury oraz zdolność uważnego obserwowania otaczającego ją świata.

Zbawienna anonimowość

Duffy przyznaje, że myślała o tym, żeby zmienić tożsamość i przenieść się do innego kraju, w którym byłaby anonimowa. Może nawet założyłaby kwiaciarnię. „Bo choć byłam prawie nie do odnalezienia, marzyłam o innej fryzurze, nowym imieniu, chłopaku i byciu na zawsze zapomnianą. Z czasem zdałam sobie sprawę, że nie mogę się ukrywać, choć kawa w Paryżu wydaje się ekscytująca” – pisała na swojej stronie. Postanowiła jednak stawić czoła swoim lękom i wesprzeć też innych cierpiących. Być może nowy wpis jest dowodem na to, że jest gotowa wrócić do życia, a być może również i tworzenia muzyki.

