Taylor Swift na liście miliarderów Forbes. Powtórzyła wyczyn Bruce'a Springsteena

Z majątkiem szacowanym na 1.1 miliarda dolarów Taylor Swift po raz pierwszy pojawiła się na liście miliarderów „Forbes”. Podobne osiągnięcie ma w tym roku na swoim koncie twórca opartego na sztucznej inteligencji narzędzia ChatGPT, Sam Altman, którego majątek sięgnął 1 miliarda dolarów.

Pierwszy miliard

Na szczycie listy znajduje się Bernard Arnault, dyrektor generalny francuskiego koncernu LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), w skład którego wchodzi 75 marek modowych i kosmetycznych, między innymi takich jak Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy czy Christian Dior. W pierwszej trójce znaleźli się też właściciel Tesli i SpaceX, Elon Musk oraz twórca Amazona, Jeff Bezos. Tuż za nimi, na czwartym miejscu uplasował się założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, z majątkiem szacowanym na 177 miliardów dolarów.

Więcej miliarderów niż kiedykolwiek

Jak przyznają redaktorzy „Forbes”, był to rekordowy rok co do wysokości majątków uwzględnionych w zestawieniu miliarderów. Również lista osób w rankingu jest wyjątkowo długa: 2781, czyli o 141 więcej niż w ubiegłym roku oraz o 26 więcej w porównaniu z – dotychczas rekordowym – rokiem 2021. Suma szacowanych majątków jest znacznie wyższa niż w przeszłości: 14.2 tryliona dolarów, czyli o 2 tryliony więcej niż w 2023 roku oraz o 1.1 tryliona więcej niż w 2021 roku.

Większość najzamożniejszych ludzi świata – aż 813 osób uwzględnionych na liście – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a ich majątek szacuje się na łączną wartość 5.7 tryliona dolarów. Drugie miejsce należy do Chin, skąd pochodzi 473 miliarderów, których skonsolidowany majątek wynosi 1.7 tryliona dolarów. Pierwszą trójkę zamykają Indie z 200 miliarderami reprezentującymi ten kraj.