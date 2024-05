Linda Evangelista kończy 59 lat. Jej obecność na MET Gala 2024 wywołała ogrom komentarzy

"Po operacji musiałam nosić specjalne pasy i odzież uciskową po to, by obrzęki nie wróciły. Niestety wróciły, mimo że przeszłam dwie operacje. Nie było właściwie żadnej poprawy. Wybrzuszenia, które pojawiły się w zamrażanych obszarach, są twarde, a jeśli nie noszę specjalnego pasa uciskowego pod sukienką, zaczynają krwawić. Przestałam patrzeć w lustro. Bo to, co w nim widzę, nie jest mną" – wyznała supermodelka i dodała, że nikt jej nigdy nie informował o możliwości wystąpienia skutków ubocznych.

Linda Evangelista postanowiła pozwać firmę Zeltiq Aesthetics, która odpowiada za sprzedaż i licencjonowanie urządzeń stosowanych w procedurach kriolipolizy. Domagała się 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Ostatecznie w 2022 r. poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że zawarła z firmą ugodę.

"Cieszę się, że udało mi się zawrzeć ugodę w sprawie dotyczącej kriolipolizy. Nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału mojego życia z przyjaciółmi i rodziną. Z radością zostawiam tę sprawę za sobą. Jestem naprawdę wdzięczna tym, którzy okazali mi wsparcie" – napisała Linda Evangelista, nie zdradzając jednak szczegółów dotyczących zawartej ugody.

"Piękna i siedem bestii"

W sądzie skończyła się za to sprawa pewnego zdjęcia, którego główną bohaterką była Linda Evangelista. W 1991 r. modelka wystąpiła w kampanii reklamowej firmy odzieżowej Kenar Enterprises Ltd. z Nowego Jorku. Sesja zdjęciowa została zorganizowana w miejscowości Savoca na Sycylii, a supermodelka została uwieczniona na zdjęciu w towarzystwie siedmiu starszych miejscowych kobiet. Jak się później okazało, fotografowie Rocco La Spata i Charles De Caro powiedzieli kobietom, że jest to kampania przeciwko AIDS i zapłacili im za pozowanie zaledwie 10 tys. lirów.

Tymczasem zdjęcia zostały wykorzystane do reklamy ubrań marki, które pojawiły się m.in. na billboardzie na Times Square oraz w magazynach „W„ i „Vogue”. Na dodatek pod wzbudzającym wiele kontrowersji hasłem ”Piękna i siedem bestii”.