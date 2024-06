Córka Angeliny Jolie odebrała z nią ważną nagrodę. Trema mocno dała jej się w znaki

Podczas 77. ceremonii wręczenia nagród Tony, przyznawanych corocznie twórcom teatralnym w Stanach Zjednoczonych, triumfy świecili głównie twórcy trzech spektakli „Stereophonic”, „Merrily We Roll Along” i „The Outsiders”. Pierwszy z nich otrzymał pięć nagród, dwa kolejne – po cztery. Wyprodukowany przez Angelinę Jolie we współpracy z jej córką Vivienne „The Outsiders” uzyskał główne wyróżnienie w kategorii najlepszy musical, najlepsze oświetlenie i dźwięk. Nagrodzona została też reżyserka spektaklu, Danya Taymor. Ile nominacji do tegorocznej nagrody Tony zdobył broadway’owski show gwiazdy „Mr & Ms Smith” i jak producentka zareagowała na przyznane jej wyróżnienia?

Podziękowania dla wspaniałych kobiet

Najmłodsza córka aktorskiej pary, Angeliny Jolie i Brada Pitta, współpracowała ze słynną mamą przy produkcji zwycięskiego spektaklu „The Outsiders”, który miał premierę na Broadway’u 11 kwietnia bieżącego roku. Była to okazja do wspólnego spędzenia czasu, ale i bliższego zapoznania się z twórczością autorki S.E. Hinton, której powieść z 1967 roku posłużyła do stworzenia scenariusza broadway’owskiego show – Susan Hinton napisała powieść „The Outsiders” będąc w liceum. Pół wieku później jej dzieło nadal do nas przemawia. Społeczeństwo się zmienia, ale doświadczenia bycia outsiderem pozostaje takie samo – mówiła Angelina Jolie, odbierając nagrodę.

Podziękowania dla autorki książki, na podstawie której powstał musical, przekazała też reżyserka show, Danya Taymor, odbierając swoją nagrodę. – Dziękuję wszystkim wspaniałym kobietom, które inspirowały mnie w trakcie pracy – powiedziała, wymieniając między innymi Angelinę Jolie i Susan Hinton, również obecną tego wieczoru podczas ceremonii.



Vivienne kocha teatr

Debiutancki musical wyprodukowany przez Angelinę Jolie zyskał w sumie 12 nominacji do tegorocznych nagród Tony, stając się tym samym drugim show pretendującym do wygranej w tak wielu kategoriach. Rekord nadal należy do twórców „Stereophonics” i „Hell's Kitchen”, którzy uzyskali dotychczas po 13 nominacji.