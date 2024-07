Legenda narciarstwa Lindsey Vonn o sekretach umysłu zwycięzcy. "To wielka sprzeczność"

Lindsey Vonn: Adrenalina jest dla mnie jak tlen

Wspominając lata kariery, mistrzyni opowiedziała o stanie umysłu, który – jej zdaniem – doprowadził ją do zwycięstwa.

"Chciałam być agresywna, ale spokojna. Gotowa i świadoma swojego ciała, ale także zrelaksowana. To wielka sprzeczność. Chcesz być wszystkim w tym samym czasie!" – przyznała w wywiadzie. "Myślę, że to był prawdopodobnie najlepszy stan umysłu, w jakim kiedykolwiek byłam w swojej karierze" – stwierdziła Vonn i dodała, że bardzo trudno jest taki stan powtórzyć.

Lindsey przyznała, że przez całą karierę w dążeniu do doskonałości napędzała ją adrenalina, która "była dla niej jak tlen". "Adrenalina to coś, czym się żywię. Potrzebuję jej. Kocham to. To ona napędza mnie do działania. Potrzebuję wyzwania, czegoś, co mnie popchnie” – mówiła. "Szczerze mówiąc, życie bez rywalizacji narciarskiej jest dość nudne" – powiedziała Vonn i dodała, że w kolejnym rozdziale życia musiała znaleźć inny sposób na zapewnienie sobie ekscytacji".

"Presja psychiczna jest dotkliwsza niż presja fizyczna"

Powrót do pozasportowego życia nie był dla niej łatwy. W lutym 2013 r. wskutek upadku na trasie supergiganta podczas mistrzostwa świata w Schladming Lindsey Vonn zerwała więzadła krzyżowe przednie i boczne. Pękła jej także główka kości piszczelowej. Sportsmenka, która przeszła częściową wymianę stawu kolanowego, przyznała, że powrót do zdrowia był "10 razy trudniejszy" niż przygotowania do najważniejszych nawet zawodów.

Nie poddała się jednak. W styczniu 2024 r. na swoim profilu na Instagramie opublikowała wyjątkowy post.