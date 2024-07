Nie żyje słynna edukatorka seksualna dr Ruth Westheimer. Skąd wziął się jej fenomen?

Po wojnie nastoletnia wówczas Ruth przeniosła się do Izraela, a następnie do Francji, gdzie rozpoczęła studia psychologiczne na Sorbonie. Edukację kontynuowała w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyemigrowała w 1956 roku. Pracując jako pomoc domowa, ukończyła socjologię, a następne obroniła doktorat na Uniwersytecie Columbia. Przez kolejną dekadę pracowała już jako wykładowca akademicki oraz terapeutka doradzająca swoim klientom w kwestiach związanych z ich życiem seksualnym.

Gdybym była młoda i piękna, to by nie zadziałało

Gdy zaproponowano jej poprowadzenie pierwszej audycji radiowej, początkowo udzielała porad podczas programu nadawanego w niedziele po północy. Popularność nieskrępowanych, traktowanych humorystycznie i bez cienia pruderii wypowiedzi gospodyni programu sprawiła, że audycję nie tylko przeniesiono na wcześniejszą godzinę, ale i wydłużono, tak, by więcej osób miało szansę zasięgnąć porady u ulubionej terapeutki. Wkrótce wielbiciele mówiącej z niemieckim akcentem, uśmiechniętej seksuolożki, zadbali o produkcję koszulek z nadrukiem: „Sex on Sunday? You Bet!”, sygnalizującym gotowość do podjęcia istotnych zmian w dotychczasowym podejściu do aktywności seksualnej, a także nawiązującym do czasu edycji kultowego programu.

Choć dr Ruth nie była pierwszą terapeutką udzielającą porad słuchaczom w audycji radiowej – jej poprzedniczka, dr Joyce Brothers, prowadziła podobną działalność – to jednak bezpretensjonalność, poczucie humoru, ale i niepozorna postura mierzącej zaledwie 1,40m wzrostu absolwentki Sorbony, zapewniły jej popularność i pozwoliły przekonać do siebie kolejne pokolenia fanów. – Gdybym była wysoką blondynką z dekoltem, a do tego młodą i piękną, to by nie zadziałało – mówiła autoironicznie podczas rozmowy z „The Sunday Times”.



Powołaj się na dr Ruth

Zaskakujące i niezwykle nowatorskie podejście dr Ruth do kwestii swobody seksualnej w związku stanowiło kolejny powód, dla którego ludzie chętnie korzystali z jej porad. – Wszystko, na co dwoje dorosłych ludzi godzi się w zaciszu swojej sypialni, jest dla mnie akceptowalne – mawiała. Jednocześnie potrafiła odradzać młodym słuchaczkom podjęcie ważnych decyzji dotyczących ich życia intymnego, gdy tylko wyczuwała w ich głosie niepewność czy lęk. – Nie rób tego – doradziła jednej z kobiet podczas swojej niedzielnej audycji. – Jeśli czujesz, że partner nakłada na ciebie presję, posłuchaj swojego wewnętrznego głosu i powiedz mu, że chcesz poczekać na odpowiedni moment. Możesz powołać się na dr Ruth – zażartowała na koniec.

Trzykrotnie zamężna, Ruth Westheimer została wdową w 1997 roku. Nazywana pieszczotliwie „babcią Freud”, podążała na nowoczesnymi technologiami, nie tylko publikując książki i występując w programach radiowych czy telewizyjnych, ale też wydając kasety video, płyty CD, a nawet gry komputerowe sygnowane własnym nazwiskiem i zawierające wskazówki dotyczące kwestii życia intymnego. W jednej z książek wydanych w latach 80., „First Love: A Young People’s Guide to Sexual Information”, wkradł się istotny błąd merytoryczny. Autorka napisała: “bezpieczny czas na uprawianie seksu to tydzień przed owulacją i tydzień po niej”. Tymczasem prawidłowe słowo powinno brzmieć “niebezpieczny”. Zauważona przez bibliotekarkę z New Jersey literówka sprawiła, że ponad 100,000 egzemplarzy książki natychmiast wycofano z obiegu. – Nawet ludzie mojego pokroju mogą czasem popełnić błąd – przyznała z właściwym sobie dystansem autorka publikacji.