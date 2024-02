"Frida Kahlo. Życie ikony". W biografii malarki było wiele ciemnych punktów

„Pod koniec dnia możemy znieść znacznie więcej, niż myślimy, że możemy”

Był gruby, brzydki, 20 lat starszy od niej i miał wyłupiaste oczy. Frida upatrzyła go sobie, kiedy była nastolatką i wkrótce została jego żoną. Poznała Diego Riverę, artystę tworzącego murale, podczas wizyty u Tiny Modotti, włoskiej fotografki integrującej wówczas środowisko komunistów, jak oni. Frida wtedy nosiła męskie garnitury i symbole rewolucji. On był szalenie inteligentny, charyzmatyczny i uwodzicielski. Miał czarny humor, mówił, że uwielbia „zjadać mózgi młodych dziewcząt w occie”. Choć od początku jej się podobał, musiał o nią zabiegać. Umieścił ją na jednym ze swoich fresków jako działaczkę w czerwonej koszuli, rozdającą robotnikom broń. Pobrali się 21 sierpnia 1929 roku. Ślub odbył się na dachu domu Tiny Modotti, a Frida po raz pierwszy założyła wtedy tradycyjny strój tehuański, z którym będzie od tamtej pory kojarzona. Jej marzeniem było urodzenie mężowi kilkorga dzieci, co wkrótce stało się przyczyną jej kolejnych problemów.

Czytaj więcej Biznes i prawo Prezeska Art Box Experience: Stworzyliśmy autorski, opatentowany projekt Inaczej odbieramy informacje, kiedy siadamy nad kartką, jako widz w teatrze, kinie, czy oglądający na wystawie, a inaczej, kiedy możemy się zanurzyć w obrazie – przekonuje Joanna Kowalkowska, współzałożycielka i prezeska wielofunkcyjnej przestrzeni immersyjnej...

Rok później sytuacja polityczna w Meksyku zaczęła się zagęszczać, a szczęśliwym trafem Diego otrzymał zlecenia na freski od California School of Fine Arts w San Francisco i Stock Exchange Luncheon Club. Wyjechali do Kalifornii.. Został tam entuzjastycznie przyjęty i dostawał zaproszenia do coraz to nowych projektów, między innymi od rodzin Fordów i Rockefellerów. Aż do momentu, kiedy na jednym z nich umieścił Lenina… W tym czasie jego żona straciła już trzy ciąże i nadzieję na zostanie matką. Coraz więcej piła. Całe ich małżeństwo naznaczone było zdradami, których część fundowali sobie w odwecie.

W 1937 roku na powrót byli w Meksyku. Frida Kahlo wdała się w romans z Lwem Trockim. Jednym z powodów, dla którego postanowiła się związać z rosyjskim rewolucjonistą podziwianym przez jej męża, był fakt, że ten uwiódł jej siostrę. Lista kochanków i kochanek obojga małżonków (również Fridy) była długa. Rozwiedli się w 1938 roku, ale szybko okazało się, że nie mogą bez siebie żyć. Pobrali się po raz kolejny w grudniu 1940 roku w San Francisco. Zawarli przy okazji pakt przyjaźni, w którym każde z nich zadeklarowało, że jest połówką drugiego. Wkrótce i jej twórczością zachwycił się świat. Pojechała do Paryża. Tam jej prace podziwiali Picasso, Miró i Kandinsky. Nie wspominała jednak tego wyjazdu dobrze. Najpierw trafiła do szpitala zakażona pałeczkami okrężnicy, następnie zraziła się do paryskiego środowiska artystycznego, nie szczędząc mocnych słów pod adresem cyganerii pasożytującej na swoich bogatych sponsorach. „Wolałabym siedzieć na rynku w Toluce i sprzedawać tortille, niż mieć cokolwiek wspólnego z tymi ‘artystycznymi’ paryskimi sukinsynami” – pisała w liście do fotografa Nickolasa Muraya.

„Po co mi stopy, skoro mam skrzydła?”

Lata 40. upłynęły jej pod znakiem krzewienia meksykańskiej kultury i nauczania sztuki. Została członkinią organizacji utworzonej przez ministra kultury, skupiającej 25 artystów i intelektualistów, której misją było zachęcanie do rozpowszechniania kultury meksykańskiej poprzez organizowanie wystaw, konferencji i publikację książek. Rok później objęła klasę malarstwa na akademii sztuk pięknych. Niebawem jednak podupadła na zdrowiu i musiała prowadzić zajęcia w domu. Od 1946 roku do śmierci w 1954 miała siedem operacji kręgosłupa, niektóre z poważnymi komplikacjami. Spędziła w szpitalach wiele miesięcy. Nauczyła się malować na leżąco.

Wiosną 1953 roku fotografka Lola Álvarez Bravo zorganizowała w Meksyku pierwszą monograficzną wystawę Fridy Kahlo. Ponieważ artystka nie mogła chodzić, przewieziono ją na nią ambulansem. Na środku sali stało łóżko z baldachimem, na którym położono ją w trakcie wernisażu. Dziennikarz José Moreno Villa napisał: „Nie da się oddzielić życia i twórczości tej wyjątkowej osoby. Jej obrazy stanowią jej biografię”. Jednym z ostatnich, jaki namalowała, był autoportret ze Stalinem. W sercu innego, namalowanego tuż przed śmiercią, napisała: „Viva la vida” („Niech żyje życie”), choć raczej przeczuwała, że dobiega ono kresu.