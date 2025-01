Ważne wyznanie Angeliny Jolie: moi synowie widzieli, przez co przechodzę

Naomi Watts nominowana do ważnej nagrody. Co w niej doceniono?

Nominacja Naomi Watts do Critics’ Choice Award w kategorii „Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym” za rolę w serialu „Feud: Capote vs. the Swans” to kolejny dowód na to, że ma ona wielowymiarowy talent i że potrafi łączyć na ekranie delikatność z niezwykłą siłą.