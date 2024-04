Jolie kontra Pitt: sporu o winnicę ciąg dalszy

Wart milion dolarów pierścionek zaręczynowy pojawił się na palcu serdecznym filmowej Lary Croft w kwietniu 2012 roku, a w kameralnej ceremonii ślubnej dwa lata później wzięły udział wszystkie dzieci gwiazdorskiej pary, przyjmując stosowne do ich wieku role: najstarsi synowie, Maddox i Pax, odprowadzili mamę do ołtarza, Zahara i Vivienne sypały kwiaty, a Shiloh i Knox podali nowożeńcom obrączki. Uroczystość odbyła się w należącej do zakochanych francuskiej winnicy Château Miraval. Po latach spór o winnicę stanie się zarzewiem konfliktów między filmową panią i panem Smith.

Choć pierwsze informacje o rzekomym kryzysie i rozstaniu aktorów pojawiały się jeszcze przed ich ślubem, to publikujący je brytyjski tabloid „News of the World” został pozwany do sądu za podanie nieprawdy, a po przegranym sporze zmuszony był zamieścić na swoich łamach oficjalne przeprosiny.

„Różnice nie do pogodzenia”

Krótko po ślubie małżonkowie wystąpili w jeszcze jednej wspólnej produkcji, „By the Sea”. W kolejnych latach Angelina Jolie zmagała się z kłopotami ze zdrowiem, a podwójna mastektomia, jakiej poddała się w 2015 roku, miała zapobiec wystąpieniu u niej choroby nowotworowej, do której miała predyspozycje genetyczne. O problemach w gwiazdorskim związku świat miał się dowiedzieć kilka miesięcy później, gdy zdobywczyni Oscara za rolę w „Przerwanej lekcji muzyki” złożyła pozew o rozwód, uzasadniając go wystąpieniem „różnic nie do pogodzenia” oraz koniecznością „podjęcia działań mających na celu dobro rodziny”.

Sąd zadecydował o tymczasowej naprzemiennej opiece nad dziećmi, a w 2019 ogłosił Angelinę Jolie i Brada Pitta osobami „stanu wolnego, z prawnego punktu widzenia”. Dwa lata później aktorka zdecydowała się też na sprzedaż należących do niej 10% udziałów w winnicy Château Miraval. Pakiet trafił w ręce rosyjskiego oligarchy Jurija Sheflera, a transakcja odbyła się bez wiedzy Brada Pitta, będącego w posiadaniu 50% udziałów francuskiej rezydencji.

Prowansalska winnica przedmiotem sporu

Spór o winnicę stał się przedmiotem kolejnych rozgrywek sądowych między byłymi małżonkami. O ile w pierwszej batalii triumfował Brad Pitt, na powrót zyskując wspomniane 10% akcji i tym samym pakiet kontrolny w prowansalskiej willi, to jednak zwycięstwo należy traktować jako częściowe i krótkotrwałe, ponieważ kontrola nad winnicą potrwa do czasu zakończenia procesu.