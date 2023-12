Frances Sternhagen zmarła w wieku 93 lat. „Opadła kurtyna na bogate życie”

Wielbiciele kina zapamiętają ją na pewno z roli Virginii w „Misery” i Irene we „Mgle” – filmowych adaptacjach powieści Stephena Kinga oraz w „Julie i Julii” Nory Ephron. Grała u boku Seana Connery'ego w „Odległym lądzie”, Johna Lithgowa w „Moim bracie Kainie”, czy Christophera Walkena we „Wspólnocie”. Ostatni jej film to "Razem czy osobno?" z 2014 roku, z Diane Keaton i Michaelem Douglasem.

Frances Sternhagen - piękny człowiek

Często pojawiała się w telewizji. Grała Esther Clavin, matkę bostońskiego listonosza w serialu „Zdrówko” od 1986 do 1993. Przez wiele lat pracowała w telenowelach, takich jak „Inny świat”, „The Secret Storm”, „Love of Life”, „The Doctors”, a także „Tylko jedno życie”. Udzieliła głosu postaci z animowanych „The Simpsons”. Była też panią Marsh z serii reklam telewizyjnych pasty do zębów Colgate wyemitowanych w amerykańskiej telewizji w latach 70. Przez długi czas wcielała się w babcię doktora Johna Cartera (w tej roli Noah Wyle) w „Ostrym dyżurze”. Na początku 2010 roku przez prawie dwadzieścia odcinków pokazywała się w serialu „Podkomisarz Brenda Johnson (The Closer)”, w którym grała Willie Rae Johnson, matkę głównej bohaterki. Sympatię młodszych widzów Frances Sternhagen zaskarbiła sobie rolą Bunny MacDougal, zrzędliwej teściowej Charlotte w kilku odcinkach trzeciego sezonu „Seksu w wielkim mieście”. „Miałam wielki zaszczyt cię znać i z tobą pracować” – napisała w pożegnalnym poście na instagramie Sarah Jessica Parker. – „Byłaś pięknym człowiekiem i aktorką”.

„Gdybym nie miała rodziny, byłbym bardzo samotna. Teatr i aktorstwo są tak sztuczne, że oszalałabym, gdyby to było wszystko, co mam”

Swojego męża poznała na studiach i była z nim związana do jego śmierci w 1991 roku. Thomas A. Carlin w latach 50. i 60. również zagrał wiele ról na Broadwayu. Był też wykładowcą i reżyserował na Pace University w Pleasantville w stanie Nowy Jork oraz w Rye High School. Zagrał w kilku filmach, jak „Ragtime”, „Golfiarze” i „Papież z Greenwich Village”. Wzięli ślub w 1956 roku. Wychowali razem sześcioro dzieci. „Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza” – deklarowała Frances Sternhagen w wywiadzie dla „The New York Times’a” w kwietniu 1981 roku. „W sumie mieliśmy mnóstwo szczęścia. Nasza rodzina jest zdrowa. Mieliśmy kilka kryzysów i po prostu sobie z nimi poradziliśmy. Dzieci uwielbiają naszą pracę. Staramy się dopasować sposób naszego działania najlepiej, jak potrafimy”.

Czwórka ich dzieci: Amanda, Paul, Tony i Peter poszła śladami rodziców, a John jest piosenkarzem. Zapowiada premierę swoich nowych piosenek, których jedną zadedykował matce. „Leć dalej, Frannie. Kurtyna opada, na życie prowadzone bogato, namiętnie, pokornie i hojnie” – pożegnał ją poetycko.