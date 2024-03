Marzyła o jednym księciu, ma czterech. Księżna Sofia ze Szwecji niczego nie żałuje

Jej kolejnym pomysłem na życie była przeprowadzka do Nowego Jorku. Podjęła studia w New York Institute of English and Business. Została instruktorką jogi. W tym czasie poznała gwiazdę filmów dla dorosłych Jennę Jameson. W jednym z wywiadów przyznała, że się z nią całowała, co zresztą później zostało wykorzystane przeciwko niej. Ona sama podkreśla, że nie żałuje żadnego ze swoich doświadczeń. Po powrocie do Szwecji uczestniczyła w niezależnych kursach na Uniwersytecie w Sztokholmie. Interesowała się między innymi etyką, prawami dzieci, problemem tożsamości płciowej oraz stosunkami międzynarodowymi.

Księżna, matka, filantropka

W 2010 roku w sali VIP jednego ze stołecznych klubów poznała Carla Philipa Edmunda Bertila z dynastii Bernadotte, księcia Värmlandu. On twierdzi, że zakochał się od pierwszego wejrzenia. Znany ze swojego zamiłowania do motoryzacji, zaprosił ją na pierwszą randkę na tor gokartowy. „Zapewne chciał pokazać, jak dobrze sobie na nim radzi” – mówiła później z uśmiechem. Po kilku spotkaniach widział w niej kobietę pełną pokory, która twardo stąpa po ziemi, jest mądra i nie brakuje jej motywacji. Plotkowano o tym, że nie przypadła do gustu poddanym, a przede wszystkim siostrom księcia, które były przeciwne wprowadzaniu do rodziny osoby z jej przeszłością. Carl Philip jednak dementował informacje mediów o złym traktowaniu Sophii na dworze i wkrótce zamieszkał z nią w prywatnym apartamencie.

Wraz z Fridą Vesterberg w 2010 roku założyła Project Playground. Ta organizacja non-profit działająca w RPA i Szwecji zajmuje się zwiększaniem szans dzieci i młodych ludzi poprzez zorganizowaną aktywność fizyczną, zajęcia sportowe i społeczne skupiające się na jednostce. Księżna do tej pory działa jako honorowa przewodnicząca organizacji. Przez kolejne lata pojawiała się na oficjalnych bankietach rodziny królewskiej, zawsze nienagannie ubrana i z dobrymi manierami.

W czerwcu 2014 roku ogłoszono książęce zaręczyny. Rok później w kaplicy Pałacu Królewskiego w Sztokholmie odbyła się ceremonia zaślubin. Wzięło w niej udział ponad pół tysiąca gości. Uroczystość była transmitowana w publicznej telewizji. Panna młoda wystąpiła w sukni szwedzkiej projektantki Idy Sjostedt, a pan młody w galowym mundurze. Zanim udali się na przyjęcie weselne, przejechali ulicami stolicy w wystawnej dorożce. Sofia została synową króla Carla XVI Gustafa oraz pochodzącej z Niemiec królowej Sylvii Sommerlath.

Alexander, książę Sudermanii, urodził się 19 kwietnia 2016 r., noszący tytuł księcia Dalarny Gabriel przyszedł na świat 31 sierpnia 2017 r., a najmłodszy Julian, książę Hallandu, 26 marca 2021 r. To właśnie jego urodziny świętowano niedawno na szwedzkim dworze.