Poligamia to tradycyjna i religijna praktyka mocno zakorzeniona w kulturze Senegalu, którego 94 proc. obywateli stanowią muzułmanie. Islam pozwala mężczyźnie poślubić maksymalnie cztery żony, jeśli ma na to środki. Może mieć kilka domów i spędzać w nich czas naprzemiennie. Według raportu Narodowej Agencji Statystyk i Demografii 38 proc. żonatych Senegalczyków w 2002 roku zadeklarowało, że żyje w poligamii. Są to dane mocno niedoszacowane, bo większość takich związków nie jest zalegalizowanych. Komisja Praw Człowieka ONZ w raporcie opublikowanym w 2022 r. stwierdziła, że poligamia stanowi dyskryminację kobiet, którą należy wykorzenić. Jednocześnie eksperci podkreślają, że dla niesamodzielnych ekonomicznie kobiet nadal małżeństwo, nawet poligamiczne, jest jedynym środkiem zapewniającym egzystencję. Mąż i ojciec ma bowiem obowiązek pokrywać główne wydatki gospodarstwa domowego, związane z edukacją i opieką zdrowotną.

W latach 60. i 70. XX wieku pierwsze pokolenie wykształconych senegalskich kobiet walczyło o zniesienie poligamii. W 1972 roku prezydent Léopold Sédar Senghor, żonaty z Francuzką, włączył monogamię jako opcję do Kodeksu rodzinnego. Kodeks ten stanowi, że podczas pierwszego małżeństwa i w porozumieniu z przyszłą żoną mężczyzna musi potwierdzić przed burmistrzem, czy utworzą parę monogamiczną lub czy będą mogły do nich dołączyć inne żony.

Temu tematowi zostało poświęconych kilka senegalskich seriali, które odniosły sukces, takich jak „Kochanka żonatego mężczyzny” czy „Poligamia”. Pokazują one napięcia, jakie panują w rodzinach, w których jest więcej niż jedna żona. Na problem zwracała uwagę już w 1979 roku senegalska pisarka Mariama Ba. W swojej powieści „Une si longue lettre” (tłum. „Taki długi list”) przedstawiła ból i samotność żony po drugim małżeństwie jej męża z bardzo młodą kobietą, do którego akceptacji została zmuszona.

Wyzwanie dla protokołu dyplomatycznego

– Moment, w którym dwie żony nowego prezydenta przykuły uwagę opinii publicznej, zbiegł się w czasie z decyzjami, jakie zapadły w sąsiedniej Gambii, kraju bliskim do Senegalu kulturowo, w którym wykonano krok w tył w odniesieniu do kryminalizacji obrzezania kobiet (w Senegalu zostało w 2001 roku zakazane konstytucyjnie, ale statystyki sporządzone cztery lata później potwierdziły, że co najmniej 28 proc. kobiet w wieku 15-49 lat zostało poddanych temu zabiegowi – przyp. red.). Wcześniej pod wpływem presji międzynarodowej ta praktyka była zakazana, a parlament tego kraju przywrócił ją, mimo sprzeciwu organizacji kobiecych, jako reprezentującą tradycję – zwraca uwagę dr Jędrzej Czerep. – Pokazuje to kierunek, który jest współcześnie bardzo silny w krajach afrykańskich: żeby spojrzeć bardziej na swoje korzenie, odzyskać dumę z własnej tożsamości, a przez to nabrać większej podmiotowości i sprawczości poprzez patrzenie przede wszystkim na własny interes i przez własną perspektywę. Myślę, że prezydent Senegalu będzie chciał demonstracyjnie zabierać swoje żony na wizyty zagraniczne, bo to byłoby spójne z tą wizją, że to oni decydują o tym, co jest dla nich korzystne, co jest właściwe, a jeśli ktoś ma na to inne spojrzenie, to jego sprawa. Jest to wielkie wyzwanie dla protokołu dyplomatycznego, ale zapewne nie będzie chciał w tej kwestii ustąpić.

„Inne kraje Afryki Zachodniej są przyzwyczajone do kontaktów z dwiema pierwszymi damami. W Nigrze prezydent Mahamadou Issoufou poślubił zarówno Lallę Malikę, jak i Aïssatę, tak jak Mamadou Tandja pojął za żony jednocześnie Larabę i Fati. Bliżej Senegalu prezydent Gambii Adama Barrow jest poligamiczny, ale został zmuszony do mianowania jednej pierwszej damy” – przypomina Damien Glez, felietonista magazynu „Jeune Afrique”.