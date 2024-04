Suri Cruise kończy 18 lat. Ojciec przestanie łożyć na jej utrzymanie?

Kiedy Suri przyszła na świat, jej rodzice byli jedną z najbardziej medialnych par Hollywood. Będący u szczytu kariery, powszechnie podziwiani za talenty oraz atrakcyjne aparycje, Tom Cruise i jego żona Katie Holmes pokazywali światu oblicze rodziny niemal idealnej. Przez pierwsze lata życia Suri na tym perfekcyjnym obrazie nie pojawiała się żadna rysa. Jedynym powodem do plotek na temat życia sławnej rodziny, którym dysponowała prasa, były zawrotnie wysokie kwoty, jakie rodzice Suri przeznaczali na kreacje dla niej.

Sielanka tylko na pokaz

Ten sielankowy obraz zaczął ulegać zmianie stopniowo, ale konsekwentnie. Katie Holmes odkryła, że czuje się coraz bardziej przytłoczona rygorami, jakie na życie rodziny nakładały wymogi kościoła scjentologów, którego Tom Cruise jest aktywnym wyznawcą. Od aktorki wymagano, aby również w pełni podporządkowała się nakazom sekty, a także dostosowała do nich wychowanie dziecka. Nieustannie powtarzano jej, że „musi podporządkować się nie tylko mężowi, ale również całej scjentologii”. W domu aktorów ciągle przebywali wysłannicy sekty, którzy mieli dopilnować, aby wszyscy członkowie rodziny działali zgodnie z zasadami narzucanymi przez organizację. Mąż odciął również Kate od rodziny i przyjaciół i nieustannie ją kontrolował. Zdarzały się okresy, że aktorka miesiącami nie mogła opuszczać domu. Nasilały się również paranoiczne zachowania samego Cruise’a. Gdy Katie była w ciąży, gwiazdor kupił własny aparat USG. Twierdził, iż nie ufa lekarzom i samodzielnie chciał badać żonę.

W 2012 roku Katie Holmes podjęła decyzję o odejściu od męża. Pewnej nocy zabrała córkę i uciekła z nią z domu. Zatrzymały się w wynajętym mieszkaniu, a Katie za pośrednictwem swego ojca prawnika, niezwłocznie wniosła pozew o rozwód. W 2013 roku sfinalizowano sprawę. Tom Cruise zobowiązał się, że do 18 roku życia Suri będzie łożył na nią 400 tys. dol. miesięcznie, aby pokrywać "koszty medyczne, dentystyczne, ubezpieczeniowe, edukacyjne, uczelniane i inne pozaszkolne". Poza wsparciem finansowym Suri nie może jednak liczyć na żadne inne przejawy zainteresowania ze strony ojca. Cruise nie utrzymuje z córką kontaktu od ponad 10 lat. Argumentuje swoją decyzję szacunkiem dla zasady scjentologów, która zabrania członkom sekty komunikowania się z osobami, które z niej odeszły.

Dorastanie u boku mamy

Obecnie Suri mieszka z matką w Nowym Jorku i według doniesień medialnych zamierza pójść w ślady słynnych rodziców. Podobno rozpoczęła już poszukiwania właściwej szkoły artystycznej. Aplikuje do wybranych placówek na całym świecie. Według informatorów Katie Holmes skrycie marzy jednak o tym, aby córka nie wyjechała daleko i pozostała blisko niej. „Jestem bardzo wdzięczna za to, że jestem jej matką. Uważam ją za niesamowitą osobę. Dla mnie ważnym jest, aby ją chronić, gdyż stała się rozpoznawalna w tak młodym wieku” powiedziała o nastolatce w jednym z wywiadów dla magazynu Glamour odnosząc się do faktu, iż nie chciała, aby Suri towarzyszyła jej na ekranie.