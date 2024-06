Dlaczego pałac milczy w sprawie księżnej Kate? "Choroba weszła już w taką fazę..."

- Wszystko to zbiega się z kryzysem rządowym, nadchodzącymi wyborami, pewną destabilizacją. Jeżeli rząd będzie słaby, monarchia słaba, to jednak pewien fundament państwa, taki kręgosłup społecznej integracji zacznie się chwiać – mówi prof. Mrozowski, który również odnosi się do kwestii prywatności.

- Wydaje mi się, że jest to polityka pewnych ograniczeń, trzymania tego na uwięzi, żeby nie wpuszczać dziennikarzy i tak już za daleko w życie prywatne, bo jeśli okaże się, że życie zdrowie człowieka nie jest jego własnością, tylko elementem całkowitej prywatyzacji sieci i mediów społecznościowych, to będzie to też zmiana kulturowa, chyba niezbyt korzystna. Następca tronu nie jest osobą w pełni prywatną, ale też nie jest osobą już całkowicie instytucjonalną – mówi.

Najbardziej drażliwą kwestią w całej tej sytuacji pozostaje aspekt medyczny.

- To tylko spekulacje, ale możliwe, że choroba weszła już w taką fazę, że wszyscy będą widzieć w Kate osobę już skazaną na umieranie. Gdyby upubliczniono takie informacje, stałyby się one pożywką dla brukowych mediów, a to już pornografia cierpienia, pornografia śmierci. W dzisiejszym świecie cierpienie, w którym medialnie uczestniczymy, uszlachetnia nas. Możemy powiedzieć "ach, jak ci współczuję", "jakbym chciał ci pomóc", ale trudno, "musisz niestety umrzeć, będzie mi bardzo przykro". Ja osobiście dziękuję za takie współczucie – podsumowuje.

