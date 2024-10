Riley Keough wydaje wspomnienia matki. ”Lisa Marie Presley umarła ze złamanym sercem”

Lisa wtedy już była zaręczona z rockmanem Johnem Oszajcą, ale niebawem poznała na balu charytatywnym Nicolasa Cage'a i zerwała zaręczyny. Jej drugi ślub, tym razem z aktorem, odbył się w sierpniu 2002 roku na Hawajach. Cztery miesiące później Cage wniósł pozew o rozwód, sprawa została sfinalizowana w maju 2004 roku. Zostali przyjaciółmi.

Trzeci ślub Lisy Marie Presley odbył się w Japonii. 22 stycznia 2006 roku poślubiła swojego gitarzystę, producenta i menedżera Michaela Lockwooda. Owocami tego związku są bliźniaczki, Harper Vivienne Ann oraz Finley Aaron Love Lockwood. W sierpniu 2010 r. zamieszkali w posiadłości w Rotherfield w Wielkiej Brytanii, gdzie Lisa Marie wówczas czuła się znacznie lepiej niż w Kalifornii. Pięć lat później wrócili jednak do Stanów Zjednoczonych, a w kolejnym roku doszło do ich rozwodu z powodu „różnic nie do pogodzenia”.

Czytaj więcej Jej historia "Priscilla" wchodzi do kin. Gorzkie wyznania byłej żony gwiazdora Od 9 lutego w kinach będzie można obejrzeć film o żonie największej gwiazdy rock'n'rolla wszech czasów. Ekranizacji podjęła się Sofia Coppola, na podstawie autobiografii Priscilli Presley pt. "Elvis i ja".

„Biorąc pod lupę czyjekolwiek życie, zawsze znajdziesz coś do skrytykowania. Każdy ma jakąś przeszłość, każdy miał historie, które nie zawsze kończyły się dobrze... Po prostu zajęło mi trochę czasu, aby znaleźć swoją drogę” – podsumowała w rozmowie z „Paris Match” w 2003 roku. Tam również opisała swoje relacje z dziećmi: „Chcę, żeby stały się sobą, nie chcę, żeby były w moim cieniu, w cieniu dziadka czy babci... Mamy całkiem normalne życie, chodzą do szkoły jak wszyscy inni, nie mają nic wspólnego z moją sławą”.

Ostatnie słowa córki Elvisa Presley’a

W 2020 roku na Lisę Marie spadła tragedia, z którą nie mogła się pogodzić. Jej 27-letni syn Benjamin popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę. "Moja mama starała się znaleźć siłę dla mnie i moich młodszych sióstr (dziewczynki miały wtedy 11 lat – przyp. red.) po śmierci Bena, ale widzieliśmy, jak bardzo cierpi" - mówi 35-letnia Riley w wywiadzie dla magazynu „People”. Lisa zaangażowała się w pomoc młodym ludziom w kryzysach psychicznych, by nie powtórzyli losu jej syna. Córka Elvisa Presley'a zmarła w ubiegłym roku oficjalnie z powodu niedrożności jelita cienkiego, która rozwinęła się po przebytej wcześniej operacji bariatrycznej. Podejrzewa się również, że gwiazda przeszła zawał. Miała 54 lata. Do końca swoich dni przechodziła żałobę. "Moja mama fizycznie zmarła z powodu następstw operacji, ale wszyscy czuliśmy, że odeszła ze złamanym sercem” – dodaje Riley Keough.

Aby ukończyć książkę „From Here to the Great Unknown”, Riley Keough wysłuchała nagranych wspomnień swojej mamy. „Riley wzięła kasety, które jej matka nagrała do książki, położyła się w łóżku i słuchała, jak Lisa Marie opowiada historię za historią o rozbijaniu wózków golfowych na terenie Graceland, o bezwarunkowej miłości, jaką czuła od ojca, o byciu na szczycie (...) O tym, jak została wyciągnięta z krzykiem z łazienki, gdy biegła w kierunku ciała taty leżącego na podłodze. O życiu w Los Angeles z matką, zmianie szkół, licznych tarapatach. O wyjątkowym, trwającym całe życie związku z Dannym Keoughem, o małżeństwie z Michaelem Jacksonem i tym, co ich łączyło. O macierzyństwie. O głębokim uzależnieniu. O wszechobecnym smutku. Riley wiedziała, że musi spełnić życzenie matki i ujawnić światu te bolesne wspomnienia ” – można przeczytać w opisie książki.