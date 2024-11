Czarownice z Oz. Jak "Wicked" związało na zawsze Arianę Grandę i Cynthię Erivo?

Produkcja „Wicked” stała się dla niej nie tylko powrotem do musicalu, ale również przełomowym momentem w jej karierze zawodowej. W najnowszym odcinku podcastu Matta Rogersa i Bowena Yang, Las Culturistas, powiedziała, że w najbliższych latach zamierza bardziej skupić się na aktorstwie, a jej dotychczas intensywna kariera muzyczna może zejść na dalszy plan. „Zamierzam powiedzieć coś tak strasznego, że wystraszy to moich fanów na śmierć,” mówiła Grande. „Zawsze będę tworzyć muzykę. Zawsze będę wychodzić na scenę. Zawsze będę robiła rzeczy związane z muzyką popową, obiecuję, ale nie sądzę, że w takim tempie, jak przez ostatnie dziesięć lat”. Rola w „Wicked” przypomniała jej, jak wielką radość czerpie z aktorstwa i musicalu, na którym opierały się początki jej kariery. Dopiero teraz, po ukończeniu nagrań do filmu, Grande wyznała, że chciałaby odkryć na nowo miłość do aktorstwa i komedii, a przerwy między wydawaniem kolejnych albumów będą najprawdopodobniej dłuższe niż dotychczas.

Wzajemne wsparcie i inspiracja

Przyjaźń między dwiema aktorkami szybko nabrała szczególnego znaczenia. Grande przyznała, że praca z Erivo pomogła jej zbudować pewność siebie i znaleźć siłę, której wcześniej jej brakowało. „Czuję się naprawdę zainspirowana jej bezkompromisową szczerością i umiejętnością dbania o siebie,” powiedziała. Zdradziła też, że zanim poznała Erivo, często nieustannie dążyła do zadowolenia innych kosztem siebie. „Ktoś uderzyłby mnie w twarz, a ja bym przeprosiła”, powiedziała z żartem, nawiązując do dawnej potrzeby aprobaty. Relacja z Cynthią pomogła jej przełamać te schematy i pozwoliła odnaleźć wewnętrzną siłę. „Dzięki spędzaniu czasu z nią i z bohaterką, która wierzy w siebie, udało mi się uleczyć pewne części siebie, które naprawdę potrzebowały przyjaciółki takiej jak Cynthia i Glinda”.

Cynthia Erivo nie pozostała obojętna. Choć jest wielokrotnie nagradzaną aktorką teatralną, gwiazdą teatru muzycznego w Stanach Zjednoczonych, to przyznała, że wsparcie Ariany w pracy nad „Wicked” dało jej pewność, by dążyć do swoich marzeń jako artystka. „Nie wiem, czy ona o tym wie, ale zdecydowanie zmieniła moje życie. Myślę, że to jeden z pierwszych razów, kiedy ktoś spojrzał na mnie i po prostu był szczęśliwy z tego, co zobaczył,” wyznała Erivo, dodając, że Grande była jedną z pierwszych osób, która wierzyła w nią bezwarunkowo. „Nie wydaje mi się, żeby do tej pory było we mnie takie przekonanie, że mogę mieć to, czego pragnę w tym życiu, i to na moich własnych zasadach”.

Czytaj więcej Ludzie 98 lat i energia 19-latki: babcia Ariany Grande podbija listę Billboardu Charyzmatyczna babcia amerykańskiej wokalistki wspiera wnuczkę nie tylko w jej karierze muzycznej. W jakich wydarzeniach jej towarzyszy i co sprawia, że właśnie stała się rekordzistką w historii muzyki?

Oddanie dla roli

Nagrania „Wicked” rozpoczęły się w 2022 roku, a produkcja szybko pochłonęła obie aktorki. Plan zdjęciowy przeniósł je do magicznego świata Oz, w którym każda scena była nie tylko wyzwaniem, ale też szansą na zrozumienie własnych granic. Jak wspominała Grande, nie było „wielu momentów, w których Cynthia nie była zielona, a moje tatuaże nie były zakryte i nie byłyśmy w tych gorsetach i kostiumach”. Codzienne obowiązki zeszły na drugi plan, a ich życie stało się niemal symbiotyczne z postaciami Galindy i Elphaby. „Upomniał mnie mój najlepszy przyjaciel. Nagrywaliśmy w Londynie, a on powiedział: „Nie widziałem cię. Jesteś tu od sześciu miesięcy!”, dodała Erivo. Aktorki żartowały, że ich wspólne chwile poza planem były równie magiczne – od wizyt w domach, po spacery w nieodpowiednich na to butach.

Przerwa i strajki – czas na oddech

Filmowanie „Wicked” zostało przerwane przez aktorskie strajki, co dało obu artystkom czas na odpoczynek po wyczerpujących miesiącach pracy. „Na początku wydawało się to zakłóceniem, a potem, w miarę upływu czasu, poczuliśmy, że to przerwa, której potrzebowaliśmy. Przepracowaliśmy się do cna. Byłam naprawdę wdzięczna, ponieważ następną rzeczą, którą musieliśmy zrobić, było „Defying Gravity” i poczułam, jakby wszechświat mówił: „Potrzebujesz swojej pełnej siły, aby to zrobić””. przyznała Erivo. Strajk pozwolił im na chwilowe odejście od ról, ale więź, którą nawiązały ze swoimi bohaterkami nie osłabła. Jak wspomina Grande: „Niezależnie od tego, jak długo trwała przerwa, w momencie, gdy wracałyśmy do tych kostiumów, postacie były tam razem z nami.”