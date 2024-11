Lana Del Rey zapowiedziała nowy album - "The Right Person Will Stay". Jaki będzie?

Czytaj więcej Ludzie Sophie Ellis-Bextor po latach ponownie na szczycie. Jej utwór podbija listy przebojów Sophie Ellis-Bextor ponownie przeżywa rozkwit kariery po tym, jak jej utwór „Murder on the Dancefloor” po 23 latach powrócił na listy przebojów. Przed wokalistką ważny koncert. Gdzie wystąpi i jakie inne gwiazdy dostąpiły tego zaszczytu w przeszłości?

Dla Lany country to nie tylko muzyczny gatunek, ale również filozofia. Podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy artystka stwierdziła: „Jeśli nie widać tego po zdobywcach nagród i wykonawcach, branża muzyczna idzie w kierunku country... My idziemy w kierunku country. To się dzieje. To dlatego Jack (Antonoff) podążał za mną do Muscle Shoals, Nashville, Mississippi przez ostatnie cztery lata”. Ta deklaracja odzwierciedla nie tylko zmieniające się trendy, ale również jej własne poszukiwania artystyczne, które zawsze były związane z eksplorowaniem różnych form wyrazu.

Nowy etap w karierze Lany Del Rey?

Rok 2025 będzie dla Lany Del Rey niezwykle intensywny. Oprócz premiery albumu artystka planuje rozpoczęcie stadionowej trasy koncertową, która obejmie Wielką Brytanię i Irlandię. Biorąc pod uwagę sukces jej poprzedniego albumu „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, fani mają ogromne oczekiwania wobec nadchodzącego projektu.

To, co wyróżnia Lanę spośród innych twórców, to jej umiejętność opowiadania historii, które rezonują z odbiorcami na różnych poziomach. Każdy album artystki to nie tylko zbiór piosenek, ale także swoista opowieść, pełna refleksji nad miłością, stratą, nadzieją i poszukiwaniem swojego miejsca w świecie.

"The Right Person Will Stay" - co przyniesie przyszłość?

Patrząc na dotychczasowe dokonania Lany Del Rey, można stwierdzić, że „The Right Person Will Stay”, można przypuszczać, zapowiada się jako kolejny kamień milowy w jej karierze. To album, który łączy w osobiste doświadczenia artystki z jej nieustannym dążeniem do eksplorowania nowych muzycznych terytoriów. Choć premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, już teraz można poczuć atmosferę oczekiwania – zarówno wśród fanów, jak i krytyków.